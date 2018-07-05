 Переговори щодо збереження ядерної угоди з Іраном: поки без прориву | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.07.2018

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Новини

Переговори щодо збереження ядерної угоди з Іраном: поки без прориву

Тегеран вимагає компенсації втрат через майбутні економічні санкції з боку США. Підписанти ядерної угоди домовилися продовжити консультації.

Федеріка Могеріні та Мохаммад Джавад Заріф

Федеріка Могеріні та Мохаммад Джавад Заріф

Консультації між Іраном та іншими підписантами ядерної угоди поки не принесли бажаного результату. Як заявила у п'ятницю, 6 липня, після зустрічі міністрів закордонних справ країн-учасників угоди верховна представниця ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Федеріка Могеріні, сторони продовжать переговори щодо порятунку угоди. За її словами, учасники погодилися "створити спільну комісію, у тому числі на міністерському рівні, щоб сприяти загальним зусиллям", цитує агентство Reuters. 

Могеріні зазначила, що попри погрози США запровадити санкції проти компаній та банків, які співпрацюють з Іраном, країни-учасники угоди пообіцяли сприяти інвестиціям та торгівлі з Тегераном, у тому числі визнають його право на експорт нафти. Вони також захищатимуть компанії від екстериторіальних санкцій з боку США. 

Багато європейських фірм вже заявили про припинення проектів з Іраном, щоб уникнути американських санкцій. 

Після виходу США із ядерної угоди з Іраном американський президент Дональд Трамп заявив, що проти Тегерана будуть запроваджені економічні санкції. Перший пакет санкцій з боку США має набути чинності на початку серпня. З листопада США хочуть запровадити обмеження на експорт нафти Тегераном та вимагають від союзників під загрозою санкцій припинити купувати сировину в Ірану.

Іран ж погрожує виходом з угоди, якщо не отримає компенсації доходів, що будуть втрачені після запровадження санкцій. "Всі зобов'язання, про які говорили сьогодні, повинні бути втілені до серпневого дедлайну. Керівництво в Тегерані вирішить, чи залишатиметься Іран в угоді", - заявив міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф. 

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Утім, європейські учасники переговорів дали зрозуміти, що реалізувати домовленості цього місяця буде складно. "Ми намагаємося розробити економічний пакет до початку дії санкцій у серпні та наступних санкцій у листопаді. До серпня залишається замало часу, але ми будемо намагатися зробити це до листопада", - сказав міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан. А глава німецького МЗС Гайко Маас (Heiko Maas) ще перед початком зустрічі зазначив, що повної компенсації забезпечити не вдасться.

Нагадаємо, укладена влітку 2015 року ядерна угода передбачає дозвіл на мирне використання Іраном атомної енергетики в обмін на обіцянку Тегерана не розробляти ядерну зброю. Іран з одного боку та США, Німеччина, Франція, Великобританія, Росія та Китай - з іншого, домовилися, що Тегеран суттєво обмежить свою атомну програму в обмін на скасування економічних санкцій.

8 травня президент США Дональд Трамп оголосив про вихід США з угоди. У відповідь на це в ЄС заявили про намір врятувати угоду. Єврокомісія оголосила також заходи для захисту європейських компаній, котрі займаються бізнесом в Ірані, від американських санкцій. 

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