Переговори сирійських повстанців з росіянами щодо перемир'я провалилися

Новий раунд переговорів сирійських повстанців із російськими військовими щодо перемир'я на півдні країни у провінції Дар'а закінчилися безрезультатно. "Переговори з російським ворогом в місті Бусра аль-Шамі провалилися, оскільки вони наполягали на передачі важкого озброєння", - заявив у середу, 4 липня, представник "Вільної сирійської армії" (FSA) Абу Шайма, цитує агенція Reuters.

Інший представник повстанців Ібрагім Джабаві зазначив, що російська сторона вимагала передачі всіх важких озброєнь одразу, а не поетапно, а повстанці пропонували зробити це після повернення десятків тисяч людей, які змушуні були втекти від бойових дій.

Йорданія прагне уникнути гуманітарної катастрофи

Тим часом Йорданія, яка виступала ініціатором переговорів щодо перемир’я, назвала своїм пріоритетом запобігання гуманітарній катастрофі на павдні Сирії поблизу свого кордону. "Наша мета - досягти політичного врегулювання цієї кризи, починаючи з домовленості про припинення вогню, і одночасно вести роботу, аби запобігти гуманітарній катастрофі", - заявив раніше цього дня міністр закордонних справ Йорданії Айман Сафаді під час спільної прес-конференції з російським колегою Сергієм Лавровим у Москві, цитує агенція dpa.

Сергій Лавров своєю чергою запевнив, що Росія спільно з сирійською армією і Йорданією намагається переконати бойовиків на півдні Сирії укласти перемир'я. "Паралельно ми допомагаємо сирійської армії вести роботу зі збройними формуваннями, щоб переконати їх укласти домовленість про перемир’я, скласти зброю, повернутися до мирного життя", - сказав він, цитує агенція "Інтерфакс".

Лавров також стверджує, що Росія і Йорданія продовжать виконувати домовленості щодо південної зони деескалації в Сирії, до якої входить і провінція Дар’а. За його словами, зараз бойовики терористичних угрупувань "Ісламська держава" і "Джебхат Ан-Нусра" контролюють приблизно 40 відсотків території південної зони деескалації.

Наступ сирійської армії в провінції Дар'а розпочався 19 червня. З того часу, за даними ООН, до 330 тисяч людей змушені були рятуватися втечею. Близько 40 тисяч з них втекли до кордону із Йорданією. Уряд країни, де перебувають понад 660 тисяч сирійських біженців, заявив, що можливості для надання притулку вичерпані та закрив кордон.