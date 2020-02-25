Переговори після Brexit: у Брюсселі й Лондоні кажуть про серйозні розбіжності

Офіційний представник Європейського Союзу на переговорах з Великобританією Мішель Барньє визнав наявність серйозних розбіжностей між Лондоном та Брюсселем у питанні подальної співпраці після Brexit. Про це він розповів у четвер, 5 березня, виступаючи в Брюсселі після завершення першого раунду переговорів.
Виступаючи перед журналістами, Барньє зазначив: "Є багато розбіжностей, і це дуже серйозні розбіжності, а деякі з них вельми й вельми складні". Попри це досягти прийнятного для обох сторін компромісу цілком можливо, переконаний Барньє. "Я щиро переконаний, що угода можлива - навіть якщо це складно", - додав переговорник, цитує агенція новин Reuters.
Цій заяві, починаючи з понеділка, 2 березня, передувала перша фаза перемовин між Брюсселем та Лондоном про подальші торговельно-економічні відносини між ЄС та Великобританією після виходу останньої зі складу Євросоюзу.
Брак згоди щодо низки аспектів
За словами Барньє, під час першого раунду перемовин сторони не змогли порозумітися щодо таких аспектів як збереження умов для вільної й чесної конкуренції, а також дотримання європейських стандартів і норм. "Британці запевняють нас у своїй готовності дотримуватися високих стандартів, але вони не бажають перенести відданість (цим стандартам. - Ред.) у текст угоди", - прокоментував представник Брюсселя на переговорах з Лондоном, цитує інформагенція AFP.
Невирішеним залишилося й питання щодо рибної ловлі, адже Лондон наполягає на своєму праві на жорсткий контроль діяльності європейських риболовних суден у британських водах. Крім того, уряд Бориса Джонсона наполягає на тому, щоб "обговорювати питання двостороннього доступу до британських та європейських вод на щорічній основі", додав Барньє.
На думку європейського переговорника, запропонований Лондоном підхід "неможливо реалізувати", хоч ЄС на щорічній основі обговорює питання вилову риби зі ще одних своїм сусідом - Норвегією, нагадує AFP.
Суперечку викликав і пункт у переговорах про готовність Лондона визнавати юрисдикцію Європейського суду та Європейського суду з захисту прав людини (ЄСПЛ). Представники Великобританії поки що відмовилися від визнання юрисдикцію цих інстанцій.
Згодом у Лондоні так само визнали наявність перелічених Барньє серйозних розбіжностей з ЄС щодо подальшої співпраці.
Наступний раунд переговорів ЄС з Великобританією має розпочатися 18 березня в Лондоні.
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Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє
Британці куплять менше німецьких авто
До Великобританії досі відправляли кожен п’ятий експортований з Німеччини автомобіль. Особливо важливим ринком збуту вона була для BMW: баварський автобудівник продавав там 10 відсотків своєї продукції. Ймовірне запровадження під час Brexit імпортних мит призведе до подорожчання німецьких машин, слабкий фунт стерлінгів іще більше знизить їхню цінову конкурентоспроможність.
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Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє
Нові шанси для товарів Made in UK
Аби підтримати вітчизняних виробників, Лондон може удатися до девальвації фунта та зниження корпоративних податків. Від цього виграють німецькі фірми з британськими заводами. BMW, наприклад, належить фабрика з виробництва Mini. Ця культова малолітражка - улюблене авто не менш культового комедійного персонажа Містера Біна. Попит на цю машину після Brexit збільшиться.
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Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє
Машинобудівників турбує збут
Для такої ключової галузі німецької економіки, як машинобудування, Великобританія досі була після США, Китаю та Франції четвертим за значенням ринком збуту. Brexit перекриє (принаймні на якийсь час) безмитний доступ до нього. Попит на продукцію з Німеччини, зокрема, на вітрогенератори для численних морських вітропарків поблизу британських берегів, може помітно знизитися.
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Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє
Франкфурт чекає на банкірів з Лондона
Франкфурту-на-Майні Brexit обіцяє велику вигоду: нові робочі місця, високий попит на офісну та житлову нерухомість, зростання купівельної спроможності у місті. Адже багатьом банкірам, інвесторам та страхувальникам, зацікавленим в єдиному ринку ЄС, доведеться переїхати з Лондона, де вони працювали досі, на континент. Чимала частина з них, ймовірно, обере фінансову столицю Німеччини.
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Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє
Злиття бірж під питанням
Brexit ускладнить і без того задовге злиття двох ключових фондових бірж Європи: франкфуртської Deutsche Börse і лондонської LSE. План розміщення штаб-квартири об’єднаної компанії у Лондоні, який як фінансовий центр нині опиниться за межами єдиного ринку ЄС, виглядає малопереконливим. Однак зрив угоди підірве зусилля Франкфуртської біржі щодо укріплення своєї глобальної ролі.
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Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє
Британські туристи залишаться вдома
Британці - одні з найактивніших туристів в Європі. Але якщо Brexit послабить їхню економіку і валюту, то багатьом поїздки на теплі моря будуть вже не по кишені. Це потішить німецьких відпускників, адже на курортах буде менше конкуренції за лежаки біля басейнів, але вдарить по фінансових показниках туристичного гіганта TUI, для якого британський виїздний туризм надзвичайно важливий.
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Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє
Тури до Лондона будуть доступнішими
Чим нижче буде курс фунта, тим краще для німецьких туристів з євро в кишені. Адже вони обожнюють Лондон з його численними пам’ятками та люблять подорожувати британською глибинкою. Тим краще також і для німецьких батьків, які мріють відправити дітей на навчання або хоча би на мовні курси до Англії.
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Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє
Де гроші, там і наука
Завдяки членству в ЄС Великобританія отримувала з Брюсселя значні кошти на наукові дослідження. Brexit може підірвати фінансування фундаментальної науки, і тоді багатьом вченим, які приїхали до Англії з усього світу, доведеться, можливо, перебиратися до лабораторій та інститутів інших країн. Від цього "відтоку мізків", напевно, виграє Німеччина, яка витрачає все більше грошей на науку.
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Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє
Берліну не сподобається "податковий рай"
Плани перетворити Великобританію на ледь не "податковий рай" для бізнесу не сподобаються канцлерці ФРН Анґелі Меркель та її міністру фінансів Вольфґанґу Шойбле. Вони наполягають у ЄС на суворій фінансовій дисципліні та збалансованих бюджетах, а британці хочуть заманювати фірми з Європи та усієї планети вкрай низькими податковими ставками - попри дефіцит бюджету та держборг, що збільшується.
Автор: Андрій Гурков