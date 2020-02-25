Переговори після Brexit: у Брюсселі й Лондоні кажуть про серйозні розбіжності

Офіційний представник Європейського Союзу на переговорах з Великобританією Мішель Барньє визнав наявність серйозних розбіжностей між Лондоном та Брюсселем у питанні подальної співпраці після Brexit. Про це він розповів у четвер, 5 березня, виступаючи в Брюсселі після завершення першого раунду переговорів.

Виступаючи перед журналістами, Барньє зазначив: "Є багато розбіжностей, і це дуже серйозні розбіжності, а деякі з них вельми й вельми складні". Попри це досягти прийнятного для обох сторін компромісу цілком можливо, переконаний Барньє. "Я щиро переконаний, що угода можлива - навіть якщо це складно", - додав переговорник, цитує агенція новин Reuters.

Цій заяві, починаючи з понеділка, 2 березня, передувала перша фаза перемовин між Брюсселем та Лондоном про подальші торговельно-економічні відносини між ЄС та Великобританією після виходу останньої зі складу Євросоюзу.

Брак згоди щодо низки аспектів

За словами Барньє, під час першого раунду перемовин сторони не змогли порозумітися щодо таких аспектів як збереження умов для вільної й чесної конкуренції, а також дотримання європейських стандартів і норм. "Британці запевняють нас у своїй готовності дотримуватися високих стандартів, але вони не бажають перенести відданість (цим стандартам. - Ред.) у текст угоди", - прокоментував представник Брюсселя на переговорах з Лондоном, цитує інформагенція AFP.

Невирішеним залишилося й питання щодо рибної ловлі, адже Лондон наполягає на своєму праві на жорсткий контроль діяльності європейських риболовних суден у британських водах. Крім того, уряд Бориса Джонсона наполягає на тому, щоб "обговорювати питання двостороннього доступу до британських та європейських вод на щорічній основі", додав Барньє.

На думку європейського переговорника, запропонований Лондоном підхід "неможливо реалізувати", хоч ЄС на щорічній основі обговорює питання вилову риби зі ще одних своїм сусідом - Норвегією, нагадує AFP.

Суперечку викликав і пункт у переговорах про готовність Лондона визнавати юрисдикцію Європейського суду та Європейського суду з захисту прав людини (ЄСПЛ). Представники Великобританії поки що відмовилися від визнання юрисдикцію цих інстанцій.

Згодом у Лондоні так само визнали наявність перелічених Барньє серйозних розбіжностей з ЄС щодо подальшої співпраці.

Наступний раунд переговорів ЄС з Великобританією має розпочатися 18 березня в Лондоні.