Переговори про звільнення решти українців із РФ тривають - Денісова

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила, що переговори зі звільнення українських громадян з РФ тривають і висловила думку, що ще один обмін може відбутися вже до кінця 2019 року.

"Я так думаю, що відбудеться", - зазначила вона в ефірі телеканалу "1+1" у вівторок, 10 вересня, відповідаючи на питання про те, чи може наступний обмін відбутися вже цього року. За словами Денісової, робота зі звільнення триває, наразі верифіковані 113 політв'язнів-українців, з них 89 - кримських татар.

"Дуже складні були переговори, звичайно, першими були 24 моряки, а президент Зеленський зайняв таку позицію, щоб додати ще наших, що дало можливість повернути саме 35. Ми не зупиняємося і проводимо переговори", - розповіла омбудсменка, , інформує "Інтерфакс-Україна".

10 експолітв'язнів було помилувано Путіним

Щодо вже звільнених з РФ українців-політв'язнів, Денісова повідомила, що стосовно десятьох з них було ухвалене рішення про помилування президентом РФ Володимиром Путіним, ще одного - Едема Бекірова - відпустили під особисте зобов'язання. Крім того, 24 українських моряки були звільнені під зобов'язання самої Денісової.

Омбудсменка підтвердила, що в Росії досі тривають слідчі дії щодо звільнених українців і наголосила, що в Україні всі вони вільні громадяни.

Звільненим політв'язням з Криму придбають житло

Для чотирьох колишніх кримських політв'язнів, які повернувся після обміну 7 вересня в Україну, держава придбає житло, повідомила напередодні Людмила Денісова. Йдеться про Олега Сенцова, Олександра Кольченка, Володимира Балуха та Артура Панова.

"Ми зараз працюємо з Офісом президента з придбання квартир Сенцову, Кольченку, Балуху та Панову Артуру", - зазначила Денісова. За її словами, йдеться про житло в Києві. Всі четверо згодні залишитися в місті, зокрема тому, що в Крим вони не можуть повернутися.

Нагадаємо, що 7 вересня відбувся обмін ув'язненими між Росією та Україною. За даними Офісу президента України, російська сторона передала Києву 35 осіб, зокрема, Олега Сенцова, Павла Гриба, Романа Сущенка, Володимира Балуха, Олександра Кольченка, Миколу Карпюка, та інших політичних в'язнів. Також Москва віддала Україні 22 військовополонених українських моряків, та двох співробітників Служби безпеки України, що були захоплені у полон поблизу Керченської протоки наприкінці листопада 2018 року.