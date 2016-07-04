Переговори між Сербією та Косовом закінчилися безуспішно

Переговори представників Сербії та Косова в Брюсселі завершилися в вівторок, 15 червня, безрезультатно. Втім, обидві сторони домовилися зустрітися ще раз "до кінця липня", повідомив спеціальний представник Євросоюзу Мирослав Лайчак. "Це була непроста зустріч, але важливо, що вона відбулася", - підсумував він.

Востаннє представники Сербії та Косова зустрічалися в липні 2020 року. Відтоді в Косові було сформовано новий уряд на чолі з Альбіном Курті, який обіцяв прогрес у переговорах з президентом Сербії Александаром Вучичем.

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Утім, останній заявив, що Курті вимагав визнання Сербією Косова, та назвав косовського політика безвідповідальним. Той, однак, назвав переговори "конструктивними".

Нагадаємо, що Косово, понад 90 відсотків населення якого становлять етнічні албанці, проголосило незалежність від Сербії у 2008 році. Белград до цього часу вважає край частиною Сербії. Незалежність Косова також не визнали кілька членів ЄС, Росія, Китай та Україна. США та більшість країн ЄС, серед яких і Німеччина, визнають незалежність Косова. Загалом незалежність Косова визнали більше ста країн світу.