 Переговори з Путіним і сепаратистами: що про це думають жителі Донбасу (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 09.07.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Політика й суспільство

Переговори з Путіним і сепаратистами: що про це думають жителі Донбасу (відео)

Володимир Зеленський закликав Володимира Путіна провести переговори щодо врегулювання війни на Дондасі. У Кремлі пообіцяли подумати. Як ставляться до таких переговорів жителі прифронтових районів - у репортажі DW.

Розведення сил та демонтаж укріплень повинна моніторити місія ОБСЄ

Розведення сил та демонтаж укріплень повинна моніторити місія ОБСЄ

Позаду - так звана "ЛНР", під ногами - провалля. Через цей хиткий міст доведеться перейти мешканцям окупованої Луганщини, які захочуть проголосувати на виборах до Верховної Ради. І то - двічі: один раз - щоб змінити місце голосування, і один - щоб віддати голос. Тож, не дивно, що більшість із них голосувати не планують. Утім, за українською політикою слідкують, а на нову владу покладають великі надії. Хочуть насамперед миру - домовлятися готові хоч з Путіним, хоч і з ватажками так званих "ЛНР" і "ДНР". 

DW.COM

Туск про Донбас: Катастрофічні гуманітарні наслідки війни для місцевих жителів

Дональд Туск та Володимир Зеленський відвідали район розведення сил у Станиці Луганській. Президент Європейської Ради заявив про катастрофічні гуманітарні наслідки збройного конфлікту на Донбасі для місцевих жителів. (07.07.2019)  

Київ: Розведення сил на Донбасі - лише за цілодобового спостереження ОБСЄ

Подальше розведення сил та засобів від лінії зіткнення на Донбасі слід проводити лише після початку цілодобового спостереження з боку СММ ОБСЄ, вважають у Києві. Москву непокоїть зростання видатків на оборону в Україні. (02.08.2017)  

Коментар: Конфлікт на Донбасі - "зашморг" для президента Зеленського

Брак чіткої стратегії повернення окупованого Донбасу під контроль України може позбавити Володимира Зеленського президентського майбутнього, вважає Сергій Руденко. (05.07.2019)  

Вибори до Ради: як партії планують повертати Донбас та Крим

Конфлікт на Донбасі, анексія Криму та відносини з Росією залишаються чи не найбільшими викликами, що стоять перед Україною. DW вивчила, як ця тема представлена в програмах провідних партій. (09.07.2019)  

Також за темою

Переговори з Путіним і сепаратистами: як до цього ставляться на Луганщині? (09.07.2019) 09.07.2019

Президент Володимир Зеленський закликав Володимира Путіна провести переговори щодо врегулювання конфлікту між двома країнами. У Кремлі пообіцяли розглянути цю пропозицію. Водночас раніше Москва неодноразово наполягала на прямому діалозі між Києвом і сепаратистами на Донбасі. Як ставляться до таких переговорів жителі прифронтових районів - у репортажі DW.

Реклама

Докладно

Інфляція в Туреччині призвела до кризи на ринку нерухомості

Дешева нерухомість у Туреччині - "Європа у фокусі" (відео)

Дивіться у тижневику подій в Європі розслідування з Німеччини, Туреччини, Ірландії та Швейцарії.  

Штаб-квартира Deutsche Bank у Франкфурті-на-Майні

Deutsche Bank скоротить 18 тисяч співробітників

У Deutsche Bank оголосили про скорочення близько 18 тисяч співробітників до 2022 року.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  