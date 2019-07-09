Переговори з Путіним і сепаратистами: що про це думають жителі Донбасу (відео)

Володимир Зеленський закликав Володимира Путіна провести переговори щодо врегулювання війни на Дондасі. У Кремлі пообіцяли подумати. Як ставляться до таких переговорів жителі прифронтових районів - у репортажі DW.
Позаду - так звана "ЛНР", під ногами - провалля. Через цей хиткий міст доведеться перейти мешканцям окупованої Луганщини, які захочуть проголосувати на виборах до Верховної Ради. І то - двічі: один раз - щоб змінити місце голосування, і один - щоб віддати голос. Тож, не дивно, що більшість із них голосувати не планують. Утім, за українською політикою слідкують, а на нову владу покладають великі надії. Хочуть насамперед миру - домовлятися готові хоч з Путіним, хоч і з ватажками так званих "ЛНР" і "ДНР".
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