Переговори Дональда Трампа і Кім Чен Ина завершилися безрезультатно

У столиці В'єтнаму Ханої раніше ніж планувалося завершилися переговори між президентом США Дональдом Трампом і головою Держради КНДР Кім Чен Ином. У четвер, 28 лютого, обидва лідери провели переговори в форматі зустрічі віч-на-віч. Як повідомляють інформаційні агентства з посиланням на адміністрацію президента США, під час перемовин сторонам не вдалося дійти згоди.

Перед зустріччю Трамп сказав, що для нього важливо укласти "правильну угоду", цитує агенція новин dpa. Водночас президент США додав, що поспіху в переговорах щодо згортання північнокорейської ядерної програми немає.

Стосовно проведеної напередодні зустрічі Трамп заявив, що сторони мали "добру дискусію". Він також ще раз висловив упевненість у чудових економічних перспективах Північної Кореї, за умови, якщо Пхеньян відмовиться від ядерної зброї й цим покладе край власній самоізоляції. "Побачимо, до чого все це приведе", - зазначив господар Білого дому.

Кім Чен Ин готовий до ядерного роззброєння

Водночас північнокорейський лідер заявив, що в принципі він готовий до ядерного роззброєння його країни. "Інакше мене б тут не було", - пояснив Кім Чен Ин.

Очікується, що саме у другий день двосторонніх перемовин відбудеться найважливіша частина переговорів, які можуть завершитися спільною заявою і підписанням документа, подробиці про який поки не розголошуються. Однією з тем діалогу між Трампом і Кімом є мирний договір між КНДР і Південною Кореєю, що може замінити угоду про перемир'я, яка зупинила Корейську війну.

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