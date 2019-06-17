 Переговори в Відні щодо ядерної угоди з Іраном не принесли істотного прогресу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.06.2019

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Переговори в Відні щодо ядерної угоди з Іраном не принесли істотного прогресу

Під час чергового раунду переговорів з Іраном щодо його виходу з ядерної угоди 2015 року не було досягнуто достатнього прогресу. Тегеран провадитиме курс на вихід з угоди, заявили в МЗС Ірану.

Переговори в Відні щодо ядерної угоди з Іраном

Переговори в Відні щодо ядерної угоди з Іраном

Переговори у Відні, метою яких було врятувати укладену 2015 року угоду про ядерну програму Ірану, не принесли істотних результатів. Про це в п'ятницю, 28 червня, заявив після зустрічі заступник міністра закордонних справ Ірану Аббас Аракчі. Відповідаючи в столиці Австрії на запитання журналістів, іранський дипломат наголосив, що досягнутого під час нинішньої майже тригодинної зустрічі прогресу замало.

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Тож Іран, найімовірніше, й надалі провадитиме курс на частковий вихід з ядерної угоди, виснував іранський посадовець, передає агенція новин dpa.

У Тегерані визнають зусилля європейців

Водночас Аракчі наголосив, що Іран визнає зусилля Німеччини, Франції та Великобританії з полегшення торгівлі європейських компаній з Іраном попри санкційну політику США. Іранський дипломат вказав, зокрема, на створену завдяки зусиллям цих трьох країн платформу Instex, покликану захищати європейські підприємства від наслідків обмежувальних заходів американців. Аракчі визнав, що ця платформа тепер цілком спроможна функціонувати.

Утім, визначальним має бути те, щоб вона допомагала й під час експорту іранської нафти, наголосив заступник голови іранського МЗС. Аракчі так само зазначив, що найближчим часом відбудеться зустріч на рівні міністрів тих країн-підписантів ядерної угоди, котрі на відміну від США, не вийшли з неї. Цього разу в зустрічі в Відні, крім Аракчі, взяли також участь високопосадовці з дипломатичних відомств ФРН, Росії, Китаю, Франції, Великобританії та ЄС.

Ядерна угода під питанням

У відповідь на вихід США з ядерної угоди з Іраном та запровадження Вашингтоном всеосяжних економічних санкцій проти Тегерана іранське керівництво оголосило курс на частковий вихід з ядерної угоди. Йдеться про можливість збагачувати уран вище позначки 3,76 відсотка. Нагадаємо, днями Тегеран заявив про намір відмовитися ще від деяких пунктів угоди щодо його ядерної програми.

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