 Перевезення дітей в автокріслах: таксисти не готові, а водії? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 12.11.2019

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Політика й суспільство

Перевезення дітей в автокріслах: таксисти не готові, а водії? (відео)

Щонайменше півтори сотні дітей в Україні загинули цього року в ДТП. Верховна Рада запровадила штрафи для водіїв за перевезення дітей без автокрісел. Та чи готові українські водії та таксисти до такого нововведення?

Symbolbild | Kindersitz im Auto Little (imago/photothek/U. Grabowsky)

Дитячі автокрісла мають бути обов'язковими

Киянка Марія - мати двох дітей, чекає на третю. І останні 6 років возить дітей лише в автокріслах. Її чоловік - німець. І в родині переконані, що по-іншому - просто недопустимо. Марія зізнається, що часто бачить, коли діти сидять на передньому сидінні або просто в батьків на руках без пасків безпеки. Жінка відверто радіє тому, що нарешті таких водіїв штрафуватимуть. Верховна Рада нещодавно ухвалила закон, який передбачає адміністративну відповідальність за неналежне перевезення дітей. Більшість батьків-водіїв, з якими поспілкувалася DW, ставляться до нових штрафів з розумінням. Хто поки не готовий до негайного втілення нових правил перевезень, це таксисти. Дивіться в репортажі DW:


 

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Щонайменше півтори сотні дітей в Україні загинули цього року в ДТП. Верховна Рада запровадила штрафи для водіїв за перевезення дітей без автокрісел. Та чи готові українські водії та таксисти до такого нововведення?

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