Первез Мушарраф - експрезидент Пакистану. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Первез Мушарраф".

Первез Мушарраф був президентом Пакистану з 1999 до 2008 року. До влади Мушарраф прийшов шляхом безкровного військового перевороту. 2007-го року Мушарраф призупинив дію конституції Пакистану, щоб уникнути юридичного оскарження свого правління. У 2008 році під тиском опозиції Мушарраф пішов у відставку. В 2019 році пакистанський суд заочно засудив Мушаррафа до страти, визнавши його винним у державній зраді через призупинення дії конституції. На момент оголошення вироку Мушарраф проживав за межами Пакистану, а саме - в Дубаї. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.