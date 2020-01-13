Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Первез Мушарраф

Первез Мушарраф - експрезидент Пакистану. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Первез Мушарраф".

Первез Мушарраф був президентом Пакистану з 1999 до 2008 року. До влади Мушарраф прийшов шляхом безкровного військового перевороту. 2007-го року Мушарраф призупинив дію конституції Пакистану, щоб уникнути юридичного оскарження свого правління. У 2008 році під тиском опозиції Мушарраф пішов у відставку. В 2019 році пакистанський суд заочно засудив Мушаррафа до страти, визнавши його винним у державній зраді через призупинення дії конституції. На момент оголошення вироку Мушарраф проживав за межами Пакистану, а саме - в Дубаї. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Суд у Пакистані скасував смертну кару експрезидентові Мушаррафу

Суд у Пакистані скасував смертну кару експрезидентові Мушаррафу 13.01.2020

Створення спеціальної судової колегії, що ухвалила смертний вирок для колишнього президента Пакистану Первеза Мушаррафа, було неконституційним, вирішили судді в місті Лахор.
Експрезиденту Пакистану винесли смертний вирок

Експрезиденту Пакистану винесли смертний вирок 17.12.2019

Суд виніс смертний вирок колишньому президенту Пакистану Первезу Мушаррафу. Його було винесено заочно, бо експрезидент країни живе в Дубаї. Мушарраф керував Пакистаном з 1999-го до 2008 року.

Stuttgarter Zeitung: Мушаррафу не позаздриш 06.11.2007

У центрі уваги нинішнього огляду преси – відставка польського прем’єра Ярослава Качинського та заклик до повернення Пакистану на шлях демократії, який напередодні пролунав з вуст президента США Джорджа Буша.

Пакистан: надзвичайний стан для захисту здобутків демократії?

Пакистан: надзвичайний стан для захисту здобутків демократії? 04.11.2007

У понеділок пакистанські опозиціонери планують провести акції проти запровадження надзвичайного стану в країні. Вони навряд чи будуть дієвими, адже президент Мушарраф уже провів масові арешти серед своїх противників.