Пентагон спрямує 800 військових на кордон з Мексикою

Пентагон планує спрямувати до 800 військових на кордон США і Мексики. Про це в четвер, 25 жовтня, агенції AFP повідомили джерела в американському уряді. Раніше цього ж дня президент США Дональд Трамп написав у своєму мікроблозі Twitter, що військові можуть бути задіяні на кордоні. "Я викличу військових, аби впоратися з цією національною надзвичайною ситуацією", - заявив Трамп.

Заплановане підсилення кордонів покликане не допустити в США караван мігрантів з Латинської Америки. Військові, яких викличуть з різних баз США, мають посилити лави приблизно двох тисяч національних гвардійців, що вже розквартировані на кордоні. Очікується, що міністр оборони США Джеймс Меттіс підпише необхідні розпорядження у четвер.

Нагадаємо, що минулого тижня тисячі мігрантів подолали річку між Гватемалою та Мексикою, сподіваючись втекти до Сполучених Штатів Америки від злиднів, що панують в країнах Центральної Америки. Дональд Трамп раніше пообіцяв не впустити мігрантів у країну і пригрозив задіяти на південному кордоні країни додаткові сили армії.