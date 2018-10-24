 Пентагон спрямує 800 військових на кордон з Мексикою | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.10.2018

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Новини

Пентагон спрямує 800 військових на кордон з Мексикою

Американський президент Дональд Трамп обіцяє не допустити в США тисячі мігрантів, що хочуть дістатися країни через Мексику. Охорону кордону посилять 800 військових.

Американсько-мексиканський кордон

Американсько-мексиканський кордон

Пентагон планує спрямувати до 800 військових на кордон США і Мексики. Про це в четвер, 25 жовтня, агенції AFP повідомили джерела в американському уряді. Раніше цього ж дня президент США Дональд Трамп написав у своєму мікроблозі Twitter, що військові можуть бути задіяні на кордоні. "Я викличу військових, аби впоратися з цією національною надзвичайною ситуацією", - заявив Трамп.

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Американський президент пообіцяв закрити кордон із Мексикою і відправити туди військових, якщо не вирішиться питання із тисячами мігрантів із Центральної Америки, які хочуть потрапити до США. (18.10.2018)

Правоохоронці повідомляють про 5 тисяч мігрантів із Гондурасу, що зібралися на кордоні. Більшість хочуть дістатися США. Дональд Трамп похвалив Мексику за затримання мігрантів на кордоні. (20.10.2018)

Заплановане підсилення кордонів покликане не допустити в США караван мігрантів з Латинської Америки. Військові, яких викличуть з різних баз США, мають посилити лави приблизно двох тисяч національних гвардійців, що вже розквартировані на кордоні. Очікується, що міністр оборони США Джеймс Меттіс підпише необхідні розпорядження у четвер.

Нагадаємо, що минулого тижня тисячі мігрантів подолали річку між Гватемалою та Мексикою, сподіваючись втекти до Сполучених Штатів Америки від злиднів, що панують в країнах Центральної Америки. Дональд Трамп раніше пообіцяв не впустити мігрантів у країну і пригрозив задіяти на південному кордоні країни додаткові сили армії.

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