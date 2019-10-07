 Пентагон застеріг, що США проти наступу Туреччини на курдів у Сирії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.10.2019

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Новини

Пентагон застеріг, що США проти наступу Туреччини на курдів у Сирії

У Пентагоні заявили, що не підтримують оголошений Туреччиною наступ на курдів у Сирії. Військова операція може дестабілізувати регіон, наголошують у міістерстві оборони США.

Патруль американських і турецьких солдатів у Сирії

Патруль американських і турецьких солдатів у Сирії

Сполучені Штати Америки не підтримують запланований наступ турецьких військ на курдів у сусідній Сирії, повідомив речник Пентагону у понеділок, 7 жовтня, передає агенція новин AFP.

У міністерстві оборони США вважають, що цей наступ Анкари може призвести до дестабілізації регіону. У Пентагоні запевнили, що працюватимуть із союзниками в НАТО і партнерами по антитерористичній коаліції, щоб пояснити Туреччині можливі наслідки дестабілізації.

Тим часом президент США Дональд Трамп пригрозив знищити турецьку економіку, якщо вважатиме, що дії Анкари є неприйнятними. Про це він написав у соціальній мережі Twitter.  

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Демократи та республіканці критикують рішення Трампа про виведення військ

Представники як Демократичної, так і Республіканської партії в Конгресі США 7 жовтня розкритикували рішення Трампа про виведення військ США із північного заходу Сирії. Його американський лідер ухвалив напередодні після телефонної розмови з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Раніше Туреччина анонсувала наступ на курдів. Сам Трамп згодом пояснив це рішення тим, що подальша підтримка курдських загонів та військова присутність у регіоні надто дорого коштуватимуть США. 

Спікерка Палати представників, представниця Демократичної партії Ненсі Пелосі звинуватила Трампа у "зраді курдських союзників США". До критики рішення Трампа також приєдналися і його соратники-республіканці. Лідер республіканської більшості в Сенаті США Мітч Макконнелл наголосив на небезпеці "значного конфлікту" між Туреччиною та курдами. Інший близький соратник Трампа, сенатор-республіканець Ліндсі Грем назвав рішення президента США "катастрофою". Так само рішення Трампа розкритикували республіканці Марко Рубіо і Ліз Чейні.

Раніше повідомлялося, що Туреччина перекидає війська та техніку для анонсованої Ердоганом наступальної операції проти курдських загонів на схід від річки Євфрат у Сирії. У відповідь курди заявили, що готові до війни та оборони проти турецької армії. 

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