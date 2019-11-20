 Пентагон готовий надати Україні допомогу на 125 мільйонів доларів - CNN | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.05.2020

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Пентагон готовий надати Україні допомогу на 125 мільйонів доларів - CNN

Пентагон заявляє, що уряд України досягнув прогресу у важливих реформах. Завдяки цьому Україна може отримати додаткову допомогу у 125 мільйонів доларів, повідомляє телеканал CNN.

Пентагон планує надати Україні додаткову допомогу у 125 мільйонів доларів

Пентагон планує надати Україні додаткову допомогу у 125 мільйонів доларів

Міністерство оборони США повідомило Конгрес, що уряд України досягнув необхідного прогресу в ключових реформах і завдяки цьому може розраховувати на додаткову допомогу розміром у 125 мільйонів доларів. Про це у четвер, 28 травня, повідомляє телеканал CNN із посиланням на неназваного чиновника Пентагону та помічника одного з конгресменів.

Передумовою для надання допомоги Україні, згідно із законом, що її передбачає, було підтвердження прогресу Києва у боротьбі з корупцією, підвищенні прозорості та посиленні громадянського нагляду, нагадує CNN.

Телеканал уточнює, що анонсовані 125 мільйонів доларів є другою частиною із 250 мільйонів доларів допомоги Україні, які Конгрес виділив на 2020 рік.

Новий пакет допомоги включає мобільні радіолокаційні системи, призначені для виявлення та відстеження артилерійських та ракетних систем противника, десятки машин швидкої допомоги, обладнання для захищеного зв'язку, серед яких 100 "тактичних планшетів" та два патрульні катери.

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