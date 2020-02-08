 Пентагон: від ракетного удару Ірану 8 січня постраждали 109 військових | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.02.2020

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Новини

Пентагон: від ракетного удару Ірану 8 січня постраждали 109 військових

Спершу президент США заявляв, що внаслідок обстрілу бази США в Іраку військовослужбовці не постраждали. Незабаром після цього обстрілу 8 січня іранські ППО збили під Тегераном пасажирський літак МАУ.

Американська база в Іраку після іранського обстрілу

Американська база в Іраку після іранського обстрілу

США знову скоригували число американських військовослужбовців, які постраждали під час ракетного удару Ірану в січні по американських базах в Іраку. Щонайменше 109 солдатів були контужені, заявили в пресслужбі Пентагону в понеділок, 10 лютого. "Це на 45 осіб більше, ніж у минулому звіті", - зазначили у військовому відомстві.

За даними пресслужби, 76 осіб уже повернулися до виконання обов'язків. До Німеччини в госпіталь Ландштулі для ретельного обстеження були направлені 27 осіб, 21 з них згодом переправили в США, стан п'ятьох продовжують оцінювати лікарі, а один військовий уже повернувся до Іраку до місця несення служби. Деякі військовослужбовці перебували на лікуванні в госпіталі в Кувейті.

DW.COM

У відповідь на ліквідацію генерала Сулеймані Іран здійснив серію ракетних ударів по військових базах із американськими військовими у Іраку. (08.01.2020)

Канадські юристи позиваються проти Ірану від імені родичів жертв авіакатастрофи літака Boeing авіакомпанії МАУ, який було збити іранськими ППО неподалік Тегерана. (08.02.2020)

Іран у ніч на 8 січня обстріляв дві військові бази в Іраку, на яких дислокувалися військовослужбовці США, випустивши по них близько 15 ракет. Атака була проведена як акція відплати за вбивство іранського генерала Касема Сулеймані 3 січня в Багдаді. Спочатку за офіційними даними, які надавали і президент Дональд Трамп, і Пентагон, постраждалих серед військовослужбовців США не було. Глава держави зробив на цьому особливий акцент, коли пояснював своє рішення не завдавати удару у відповідь по Ірану і обмежитися новими санкціями.

Потім військові США визнали, що постраждалі є. 17 січня Пентагон повідомив про 11 військових з контузіями, потім про 34, 50, і нарешті, про 64 військовослужбовців. У Пентагоні пояснювали це тим, що симптоми контузії можуть проявлятися не відразу і первісна оцінка стану військових може відрізнятися від остаточного діагнозу.

Нагадаємо, що після обстрілу Іраном американських баз в Іраку ситуація загострилась у зв'язку з очікуванням відповіді США. І вранці 8 січня іранськими військовими, як згодом визнали у Тегерані, "помилково був обстріляний" пасажирський літак. Незабаром після злету з аеропорту Тегерана у літак української авіакомпанії МАУ Boeing 737, що виконував рейс Тегеран-Київ, влучили дві ракети. Усі 167 пасажирів, серед яких були, зокрема, громадяни Ірану, Канади, Швеції, і 9 членів українського екіпажу загинули.  

30 січня генеральний прокурор України Руслан Рябошапка заявив, що не бачить з боку Ірану належної роботи у розслідуванні обставин трагедії.

7 лютого стало відомо, що група юристів у Канаді звернулася до суду з колективним позовом проти Ірану від імені жертв авіакатастрофи літака. У позові збиття літака Boeing іранськими ППО називають "навмисним і свідомим актом тероризму".

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