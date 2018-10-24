 Пентагон відправить понад п′ять тисяч солдатів до кордону з Мексикою | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.10.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Пентагон відправить понад п'ять тисяч солдатів до кордону з Мексикою

На багатотисячну колону мігрантів, що прямують до американського кордону, чекатимуть військові. Дональд Трамп заявив, що для біженців побудують наметові містечка, де вони зможуть чекати на рішення про притулок.

Поліція США на кордоні між Мексикою та США

Поліція США на кордоні між Мексикою та США

США відправлять понад п'ять тисяч військових до кордону з Мексикою, куди прямує багатотисячна колона мігрантів з Центральної Америки. Про це у понеділок, 29 жовтня, заявив начальник Північного командування ЗС США, що відповідає за оборону континентальної частини країни, генерал Терренс О'Шонессі. "До кінця тижня ми розмістимо понад 5,2 тисячі солдатів на південно-західному кордоні", - повідомив він, цитує агенція AFP.

О'Шонессі відзначив, що головним завданням військових буде укріплення пунктів перетину кордону та прилеглих районів. Окрім того, до кордону будуть відправлені вертольоти з приладами нічного бачення.

DW.COM

Мешканці Сальвадору, переважно чоловіки, послідували прикладу гондурасців і вирушили до США. У Сполучених Штатах готуються посилювати кордони. (28.10.2018)

Мігранти, які прямують Мексикою до американського кордону, можуть залишитися жити у країні та отримати роботу та медичну допомогу, пропонує мексиканський уряд. (27.10.2018)

Своєю чергою президент США Дональд Трамп у понеділок пообіцяв, що уряд побудує наметові містечка для мігрантів поблизу кордону. "Якщо вони подадуть заявку на отримання притулку, ми збираємося тримати їх до тих пір, поки відбуватимуться процеси... Ми збираємося побудувати наметові містечка, ми збираємося розбити намети усюди", - заявив він в інтерв'ю телеканалу Fox News. Президент США відзначив, що уряд не планує витрачати на це "сотні мільйонів доларів", але намети будуть "дуже хорошими". Він додав, що шукачі притулку залишаться під охороною до остаточного розгляду їхніх заявок. 

За даними ООН, зараз до американського кордону Мексикою прямують близько семи тисяч мігрантів з Гондурасу, Сальвадору та Гватемали. Раніше Дональд Трамп обіцяв не впустити мігрантів у країну, стверджуючи, що серед них багато злочинців, і пригрозив задіяти на південному кордоні країни додаткові сили армії.

Дивитись відео 02:20
Now live
02:20 хв

Кому насправді ускладнить життя стіна Трампа? (24.04.2017)

Аудіо й відео до теми

Кому насправді ускладнить життя стіна Трампа? (24.04.2017)  

Також за темою

Mexiko Mittelamerikanische Migranten auf dem Weg in die USA

У напрямку США вирушив ще один караван мігрантів з Центральної Америки 28.10.2018

Мешканці Сальвадору, переважно чоловіки, послідували прикладу гондурасців і вирушили до США. У Сполучених Штатах готуються посилювати кордони.

Grenzzaun zwischen Mexiko und USA

Пентагон спрямує 800 військових на кордон з Мексикою 25.10.2018

Американський президент Дональд Трамп обіцяє не допустити в США тисячі мігрантів, що хочуть дістатися країни через Мексику. Охорону кордону посилять 800 військових.

Migranten aus Honduras am Grenzübergang in Tecun Uman auf dem Weg in die USA

Поліція Мексики зупинила караван мігрантів, що прямував до США 20.10.2018

Правоохоронці повідомляють про 5 тисяч мігрантів із Гондурасу, що зібралися на кордоні. Більшість хочуть дістатися США. Дональд Трамп похвалив Мексику за затримання мігрантів на кордоні.

Реклама

Докладно

Огляд преси

Огляд преси: З відходом Меркель завершується ціла епоха

Коментарі німецьких та європейських ЗМІ про рішення канцлерки ФРН Анґели Меркель поступово піти з політики.  

Як в Україні заощадити на утепленні житла?

Утеплення житла: як і в кого отримати кредит? (відео)

Утеплюючи оселю, можна заощадити до 70%, якщо скористатись програмами підвищення енергоефективності. Ось як це працює. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  