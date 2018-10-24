Пентагон відправить понад п'ять тисяч солдатів до кордону з Мексикою

США відправлять понад п'ять тисяч військових до кордону з Мексикою, куди прямує багатотисячна колона мігрантів з Центральної Америки. Про це у понеділок, 29 жовтня, заявив начальник Північного командування ЗС США, що відповідає за оборону континентальної частини країни, генерал Терренс О'Шонессі. "До кінця тижня ми розмістимо понад 5,2 тисячі солдатів на південно-західному кордоні", - повідомив він, цитує агенція AFP.

О'Шонессі відзначив, що головним завданням військових буде укріплення пунктів перетину кордону та прилеглих районів. Окрім того, до кордону будуть відправлені вертольоти з приладами нічного бачення.

Своєю чергою президент США Дональд Трамп у понеділок пообіцяв, що уряд побудує наметові містечка для мігрантів поблизу кордону. "Якщо вони подадуть заявку на отримання притулку, ми збираємося тримати їх до тих пір, поки відбуватимуться процеси... Ми збираємося побудувати наметові містечка, ми збираємося розбити намети усюди", - заявив він в інтерв'ю телеканалу Fox News. Президент США відзначив, що уряд не планує витрачати на це "сотні мільйонів доларів", але намети будуть "дуже хорошими". Він додав, що шукачі притулку залишаться під охороною до остаточного розгляду їхніх заявок.

За даними ООН, зараз до американського кордону Мексикою прямують близько семи тисяч мігрантів з Гондурасу, Сальвадору та Гватемали. Раніше Дональд Трамп обіцяв не впустити мігрантів у країну, стверджуючи, що серед них багато злочинців, і пригрозив задіяти на південному кордоні країни додаткові сили армії.