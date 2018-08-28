 Пентагон вирішив скасувати допомогу Пакистану на 300 мільйонів доларів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.09.2018

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Новини

Пентагон вирішив скасувати допомогу Пакистану на 300 мільйонів доларів

Пентагон надіслав до Конгресу США запит на скасування військової допомоги Пакистану на 300 мільйонів доларів.

Пакистанські військові (фото з архіву)

Пакистанські військові (фото з архіву)

США готові скасувати військову допомогу обсягом 300 мільйонів доларів для Пакистану. Речник Пентагону Коун Фолкнер повідомив у неділю, 2 вересня, що цього літа оборонне відомство надіслало до Конгресу запит на використання цієї суми на інші потреби. Запит, однак, ще не схвалено.

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Поки уряд Пакистану не вжиє заходів проти Талібану та групи Хаккані, США розцінюватимуть цю країну як "дестабілізуючу" для регіону, заявили у Вашингтоні, прийнявши рішення призупинити фінансову допомогу Ісламабаду. (05.01.2018)

Причиною цього кроку був "брак активних дій Пакистану" на підтримку американської стратегії з пошуку політичного рішення афганської кризи, цитує Фолкнера агентство AP. Адміністрація президента США Дональда Трампа розчарована тим, що Пакистан не чинить тиску на радикальний рух "Талібан", який знаходть безпечний притулок на пакистанській території.

У січні Пентагон вже оголосив, що припиняє "коаліційну" допомогу Пакистану в сфері безпеки обсягом 500 мільйонів доларів, і згодом Конгрес скасував її. Однак рішення щодо скасування ще одного пакету допомоги на 300 мільйонів доларів оборонне відомство прийняло лише влітку.

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