Пентагон вирішив скасувати допомогу Пакистану на 300 мільйонів доларів

США готові скасувати військову допомогу обсягом 300 мільйонів доларів для Пакистану. Речник Пентагону Коун Фолкнер повідомив у неділю, 2 вересня, що цього літа оборонне відомство надіслало до Конгресу запит на використання цієї суми на інші потреби. Запит, однак, ще не схвалено.

Причиною цього кроку був "брак активних дій Пакистану" на підтримку американської стратегії з пошуку політичного рішення афганської кризи, цитує Фолкнера агентство AP. Адміністрація президента США Дональда Трампа розчарована тим, що Пакистан не чинить тиску на радикальний рух "Талібан", який знаходть безпечний притулок на пакистанській території.

У січні Пентагон вже оголосив, що припиняє "коаліційну" допомогу Пакистану в сфері безпеки обсягом 500 мільйонів доларів, і згодом Конгрес скасував її. Однак рішення щодо скасування ще одного пакету допомоги на 300 мільйонів доларів оборонне відомство прийняло лише влітку.