 Пентагон вважає неприйнятною нову військову операцію Туреччини в Сирії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.12.2018

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Новини

Пентагон вважає неприйнятною нову військову операцію Туреччини в Сирії

Військова операція Анкари проти курдських загонів у Сирії ставить під загрозу американські сили, які присутні в регіоні, заявили в Пентагоні. Вона також може зашкодити боротьбі курдів з "Ісламською державою".

Пентагон виступає проти турецької військової операції у Сирії

Пентагон виступає проти турецької військової операції у Сирії

Будь-які односторонні військові дії Туреччини на півночі Сирії будуть "неприйнятними", заявив ввечері у середу, 12 грудня, речник Пентагона Шон Робертсон, інформує агенція AFP. Раніше у той же день Анкара оголосила про проведення нової операції проти курдських загонів, яких підтримують США, на східному березі річки Євфрат на півночі Сирії.

Такі дії Туреччини викликають "серйозне занепокоєння", оскільки можуть поставити під загрозу американські війська, що співпрацюють з "Демократичними силами Сирії" (SDF), зазначив представник міноборони США. Робертсон наголосив на тій ролі, яку курдські загони грають у боротьбі з терористичним угрупуванням "Ісламська держава" (ІД). "Ми не повинні і не можемо дозволити (ІД) перевести подих в цій критичній точці, оскільки ми поставимо під загрозу суттєві успіхи, які ми здобули разом з нашими коаліційними партнерами, та ризикуємо дозволити (IД) відродитися", - зазначив він.

В курдських "Загонах народної самооборони" (YPG) також заявили, що турецький наступ піде на користь ІД. "(Турецькі. - Ред.) загрози збігаються з просуванням наших сил проти терористів", - заявив речник YPG Нурі Махмуд. 10 вересня SDF розпочали наступ, щоб витіснити бойовиків ІД з міста Хаджин на східному березі річки Євфрат, що неподалік від іракського кордону. "Будь-яка атака на півночі Сирії безпосередньо вплине на бої за Хаджин, сили, які борються (там), повернуться, щоб захистити свої райони та їхні сім'ї", - зазначив представник YPG.

DW.COM

За день після саміту лідерів ФРН, РФ, Франції і Туреччини щодо врегулювання конфлікту у Сирії турецька армія обстріляла позиції курдських "Загонів народної самооборони" у районі Кобані. (28.10.2018)

Після останніх обстрілів турецькою артилерією позицій курдів в районі Кобані представники "Демократичних сил Сирії" заявили про призупинення операції проти бойовиків "Ісламської держави". (31.10.2018)

Анкара вважає курдські "Загони народної самооборони"сирійським відгалуженням забороненої "Робітничої партії Курдистану" (РПК). Турецька влада бореться з РПК, котра в Туреччині визнана терористичною організацією. Відносини Вашингтона з YPG є однією з причин напруженості між Сполученими Штатами та Туреччиною. Анкара неодноразово критикувала Вашингтон за надання військової підтримки курдським ополченцям.

На початку цього року турецька армія провела військову операцію "Оливкова гілка", спрямовану на витіснення курдських "Загонів народної самооборони" з району Афрін. Унаслідок неї турецьким військам з союзниками у березні цього року вдалося взяти під контроль більшу частину району. Тоді ж Ердоган пообіцяв подальші військові операції на півночі Сирії з метою ліквідації підрозділів YPG, яких підтримують США та які відіграли важливу роль у боротьбі з "Ісламською державою". Під час проведення операції "Оливкова гілка" SDF, головною складовою яких є YPG, вже призупиняли бойові дії проти ісламістів, однак у травні відновили їх.

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