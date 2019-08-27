Пенс запевнив Зеленського, що США продовжать підтримувати Україну

Віцепрезидент США Майк Пенс у неділю, 1 вересня, вперше зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським та заявив про підтримку Києва та територіальної цілісності України, повідомляє агентство dpa.

"США підтримують народ України, і особливо з 2014 року. Ми рішуче виступали за територіальну цілісність України", - заявив Майк Пенс у Варшаві під час брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським.

Крім того, віцепрезидент США запевнив Зеленського, що Сполучені Штати і надалі продовжуватимуть підтримувати Україну. "І я можу запевнити вас, що ми продовжуватимемо підтримувати народ України у справах безпеки, територіальної цілісності, включно із законною вимогою України стосовно Криму", - зауважив Пенс.

"Провів чудову зустріч з президентом України Зеленським. Ми обговорили питання безпеки, енергетики, економічного зростання та прогресу щодо його програми реформ. Під керівництвом президента Дональда Трампа відносини між Україною та США ніколи не були міцнішими!", - написав Пенс у соцмережі Twitter.

Однак Пенс не дав відповіді стосовно запланованих раніше 250 мільйонів доларів військової допомоги США Україні, зазначає dpa. У кінці серпня американські ЗМІ - Politico та CNN - повідомляли, що президент США Дональд Трамп серйозно розмірковує про те, щоб

заблокувати 250 мільйонів доларів військової допомоги Україні. Він доручив радникам переглянути ініціативу щодо підтримки безпеки України.

Ці кошти призначалися для закупівель українською стороною зброї, обладнання, розвідувальної техніки і проведення військових тренінгів. Окремою статтею, зокрема, проходило придбання Києвом виробів військового призначення, на яке Конгрес США виділив приблизно 50 мільйонів доларів.

Як нагадує Politico, інформація про перегляд з'явилася на тлі недавніх заяв американського лідера про необхідність повернути Росію до складу формату G8.

Про виділення Україні ще 250 мільйонів доларів "для зміцнення військово-морського і сухопутного потенціалу" було оголошено 18 червня.