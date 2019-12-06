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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "пенсійне страхування".
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У середньому кожен мешканець Німеччини має по 5 страховок. Серед них обов'язково медична, пенсійна, страхування з безробіття та автівки. Проте німці також вдаються до екзотичних страховок - таких як захист від непогоди чи запізнення літака.
Пенсія - час німецькій бабусі сідати на мотоцикл! Чи вистачає вчителю мистецтва пенсії на утримання мистецької галереї? Та чим вабить блошиний ринок дипломатів на пенсії? Як працює пенсійна система Німеччини, дивіться у новій серії відеоблогу "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим".