Пенсійне страхування

Як німці від усього на світі страхуються (05.12.2019)

У середньому кожен мешканець Німеччини має по 5 страховок. Серед них обов'язково медична, пенсійна, страхування з безробіття та автівки. Проте німці також вдаються до екзотичних страховок - таких як захист від непогоди чи запізнення літака.