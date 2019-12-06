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Пенсійне страхування

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "пенсійне страхування".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Як німці від усього на світі страхуються (відео)

Як німці від усього на світі страхуються (відео) 06.12.2019

Середньостатистичний німець має по п'ять страховок. Серед них обов'язково медична, пенсійна, страхування з безробіття. Німці також вдаються до екзотичних страховок - таких, як захист від негоди чи програш у лотерею.

Як німці від усього на світі страхуються (05.12.2019) 05.12.2019

У середньому кожен мешканець Німеччини має по 5 страховок. Серед них обов'язково медична, пенсійна, страхування з безробіття та автівки. Проте німці також вдаються до екзотичних страховок - таких як захист від непогоди чи запізнення літака.
Як живуть німці на пенсії (відео)

Як живуть німці на пенсії (відео) 07.03.2019

Пенсія - час німецькій бабусі сідати на мотоцикл! Чим вабить блошиний ринок дипломатів на пенсії? Чи вистачає вчителю мистецтва пенсії на утримання галереї? Дивіться відеоблог "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим".

Які пенсії в Німеччині та чим займаються німецькі пенсіонери? - Відкривай Німеччину з Михайлом Малим (07.03.2019)

Які пенсії в Німеччині та чим займаються німецькі пенсіонери? - "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим" (07.03.2019) 07.03.2019

Пенсія - час німецькій бабусі сідати на мотоцикл! Чи вистачає вчителю мистецтва пенсії на утримання мистецької галереї? Та чим вабить блошиний ринок дипломатів на пенсії? Як працює пенсійна система Німеччини, дивіться у новій серії відеоблогу "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим".

Пенсії українців у Німеччині: бюрократії має стати менше

Пенсії українців у Німеччині: бюрократії має стати менше 14.11.2018

Завдяки новій угоді між Києвом та Берліном українцям буде легше зараховувати трудовий стаж у Німеччині, а німцям в Україні. А отримувати зароблену в одній країні пенсію можна буде і живучи в іншій.
ФРН та Україна підписали угоду про соціальне забезпечення

ФРН та Україна підписали угоду про соціальне забезпечення 07.11.2018

Документ може полегшити обопільне інвестування і сприяти створенню робочих місць. Передбачається і необмежений переказ пенсій між обома державами.
За десять років пенсії у ФРН зросли на 22 відсотки

За десять років пенсії у ФРН зросли на 22 відсотки 20.10.2018

За останні десять років пенсії за віком зросли у Німеччині майже на чверть та складають зараз в середньому 875 євро. Кількість пенсіонерів також збільшується.
Європейці не вірять у приватне пенсійне страхування

Європейці не вірять у приватне пенсійне страхування 20.07.2011

Застереження експертів про загрозу для пенсійних систем демографічного старіння ще не подіяли. Європейці стримано ставляться до додаткового приватного пенсійного страхування.
Європейська модель пенсійного страхування в Україні поки неможлива

Європейська модель пенсійного страхування в Україні поки неможлива 30.12.2010

У лютому на Україну чекає пенсійна реформа. Крім підвищення пенсійного віку для жінок передбачений й перехід на накопичувальну систему, яка діє в більшості європейських країн. Чи запрацює ця модель в українських умовах?
Німецькі портрети: Отто фон Бісмарк

Німецькі портрети: Отто фон Бісмарк 12.12.2008

Роль Бісмарка для Німеччини важко переоцінити. Він зробив так, що наприкінці 19-го століття постала Німецька Імперія. Він заклав підвалини соціальної держави, запровадивши медичне та пенсійне страхування.

В Західних регіонах України майже немає попиту на недержавне пенсійне страхування 24.04.2006