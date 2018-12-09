Пекін погрожує Вашингтону санкціями через продаж зброї Тайваню

Китай планує запровадити санкції проти американських компаній, що беруть участь в угоді з Тайванем на постачання озброєнь. Про це у п'ятницю, 12 липня, заявив представник китайського МЗС Ген Шуан, передає агенція AFP. Він назвав оборонну операцію "серйозним порушенням" міжнародного права і китайсько-американських домовленостей, яке підриває суверенітет і національну безпеку КНР.

"Щоб забезпечити свої національні інтереси, Китай запровадить санкції проти американських компаній, які займаються продажем зброї Тайваню", - сказав представник міністерства.

Кілька днів тому Державний департамент США схвалив продаж Тайваню озброєнь на загальну суму 2,2 мільярда доларів. Зокрема, планується поставити 108 танків типу M1A2T Abrams і близько 250 зенітних ракет. Очікується, що ця угода стане найбільшою за всю історію відносин США і Тайваню.

Раніше Пекін вже заявляв, що угода про продаж зброї Тайваню є "серйозним порушенням принципу єдиного Китаю, грубим втручанням у внутрішні справи країни і підриває державний суверенітет та інтереси безпеки". Пекін закликав Вашингтон припинити свої військові відносини з Тайбеєм, щоб не поставити під загрозу відносини між США і Китаєм, а також мир і стабільність у регіоні. У відповідь американський уряд заявив, що поставки зброї служать "миру і стабільності" в Азії.

Тайвань заявив про відділення від Китаю під час громадянської війни в 1949 році, але не оголошував державної незалежності. Відтоді Пекін вважає Тайвань "бунтівною провінцією" і закликає до возз'єднання на своїх умовах, паралельно проводячи політику дипломатичної ізоляції Тайбея. Водночас США в 1979 році призупинили офіційні дипломатичні відносини з Тайванем, але постачають йому сучасну зброю і залишають за собою право захищати Тайбей без конкретних зобов'язань.