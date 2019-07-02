 Пекін засудив зустріч глави МЗС ФРН Мааса з активістом з Гонконгу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.09.2019

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Новини

Пекін засудив зустріч глави МЗС ФРН Мааса з активістом з Гонконгу

У зовнішньополітичному відомства КНР розцінили зустріч глави МЗС ФРН Гайко Мааса з гонконзьким активістом як "неповагу" до суверенітету Китаю та втручання у внутрішні справи Китаю.

Гайко Маас під час зустрічі з Джошуа Вонгом у Берліні

Глава МЗС ФРН Гайко Маас (п.) під час зустрічі з Джошуа Вонгом у Берліні, 9 вересня 2019 року

Міністерство закордонних справ Китаю різко розкритикувало нещодавню зустріч глави МЗС ФРН Гайко Мааса (Heiko Maas) з  активістом з Гонконга Джошуа Вонгом. Про це в вівторок, 10 вересня, заявила речниця китайського зовнішньополітичного відомства.

На думку офіційного Пекіна, такий крок з боку німецького урядовця свідчить про "неповагу" до суверенітету Китаю та про спроби втручання у внутрішні справи КНР. "Це дуже неправильно, що німецькі ЗМІ та політики намагаються використати в своїх інтересах антикитайську хвилю сепаратизму", - зазначила представниця МЗС КНР, цитує інформагенція AFP.

Поки що в міністерстві закордонних справ Німеччини ніяк не прокоментували такі заяви китайських дипломатів.

Зустріч у Берліні

Напередодні активіст з Гонконгу Джошуа Вонг узяв участь у заході, організованому в Берліні німецьким виданням Bild. На полях заходу він зустрівся з Маасом. Після розмови з німецьким урядовцем активіст розповів журналістам Bild: "Сподіваюся, що люди в усьому світі підтримуватимуть жителів Гонконгу, котрі борються за свободу та вільні вибори".

Згодом Вонг написав про свою зустріч із німецьким міністром у соціальній мережі Twitter. Він вказав зокрема на те, що під час розмови з Маасом вони торкнулися теми протестів у Гонконзі.

"Очікую подальшого обговорення з членами Бундестагу найближчими днями", - написав активіст.

Згодом він наголосив, що збирається провести зустріч з німецькими політиками, котрі представляють різні партії, та виступити з промовою в Університеті імені Гумбольдта, передає AFP. Крім того, активіст також волів би закликати Німеччину припинити переговори щодо подальших торговельних відносин з Китаєм і Гонконгом, аж поки "на порядку денному не стоятимуть питання прав людини".

Наприкінці серпня поліція Гонконгу затримала Джошуа Вонга, якого звинувачували в поширенні закликів до проведення забороненої владою Гонконгу демонстрації, але згодом його відпустили на волю.

Активіст Джошуа Вонг став відомим у світі після хвилі протестів "жовтих парасольок" у Гонконгу 2014 року.

  • Акції жовтих жилетів у Парижі

    Колір протесту

    Жовтий - Франція

    Жилети жовтого флуоресцентного кольору у Франції зобов'язані надягати водії у разі проблем з автомобілем. Це сприймається багатьма як тягар, тож жовтий і став символом непокори. Акції "жовтих жилетів" почалися усередині листопада 2018 року і стали найбільшими за останні десятиліття. Спочатку вони виступали проти зростання податків на бензин, але згодом вимоги протестувальників розширились.

  • Шафранова революція у М'янмі

    Колір протесту

    Шафрановий - М'янма

    2007 року буддистські ченці приєдналися до акцій протесту під шафрановим кольором проти тодішнього правлячого режиму М'янми (колишньої Бірми) через рішення влади скасувати субсидії на пальне. Ціни негайно ж зросли на 60, а то й на усі 100 відсотків. Протести отримали назву Шафранової революції через колір традиційних шат буддистських ченців.

  • Акції протесту проти заборони абортів у Аргентині

    Колір протесту

    Зелений - Аргентина

    З 2016 року Аргентиною прокотилися численні акції за легалізацію абортів у цій переважно католицькій країні. Це запобігло б смерті багатьох жінок унаслідок нелегальних абортів, казали учасники акцій. Вони використовували зелений колір, що став символом руху за дозвіл абортів. Але у серпні 2018 року Сенат країни не підтримав законопроект за скасування заборони переривання небажаної вагітності.

  • Революція парасольок у Гонконзі

    Колір протесту

    Жовтий - Гонконг

    "Революція парасольок" відбулася 2014 року в Гонконзі й тривала 79 днів. Причиною масових протестів став намір уряду в Пекіні провести вибори керівника адміністрації Гонконгу, допустивши на них лише заздалегідь визначених кандидатів. "Озброївшись" парасольками переважно жовтого кольору, мітингарі довгий час блокували центральні вулиці Гонконгу. Парасолі добре захищали від перцевого спрею поліції.

  • Протести червоних та жовтих сорочок в Таїланді в 2006-2010 роках

    Колір протесту

    Червоний і жовтий - Таїланд

    У Таїланді з 2006 по 2010 роки "червоні сорочки" та "жовті сорочки" символізували дві протилежні за політичними поглядами фракції. "Червоні сорочки" були прихильниками екс-прем'єр-міністра Таїланду Таксина Чинавата, що обіймав цю посаду з 2001 по 2006 рік. Його усунули унаслідок військового перевороту в вересні 2006 року. Натомість "жовті сорочки" представляли опозиційні до нього сили.

  • Помаранчева революція в Україні

    Колір протесту

    Помаранчевий - Україна

    Оголошена ЦВК перемога провладного кандидата Віктора Януковича в другому турі президентських виборів 2004 року вивела на вулиці Києва сотні тисяч людей. Символом протестів став помаранчевий колір - колір кампанії опозиційного кандидата Віктора Ющенка. Протести з вимогою провести перевибори завершилися обранням Ющенка президентом й увішли в історію як "Помаранчева революція".

  • Зелений рух у Ірані 2009 року

    Колір протесту

    Зелений - Іран

    2009 року багато іранців не погодилися з офіційним результатом виборів, на яких було переобрано консервативного президента Махмуда Ахмадінежада. Під час тих протестів через суперечливий результат президентських виборів мітингарі широко використовували поширений в ісламській традиції зелений колір як символ незгоди з діями влади. Через це акції отримали назву "Зеленого руху".

  • Жовта революцію на Філіппінах

    Колір протесту

    Жовтий - Філіппіни

    21 серпня 1983 року тисячі філіппінців зібралися поблизу аеропорту Маніли, щоб привітати лідера опозиції Беніньйо Акіно-молодшого, котрий повертався з-за кордону. Натовп убрався в жовтий колір. Однак опозиціонера вбили того ж дня прямо в аеропорту, що вилилося в тривалі акції протесту, які переросли в Жовту революцію. Колір було обрано як символ однієї з пісень-шлягерів 1970-х років.

    Автор: Валерій Сааков


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