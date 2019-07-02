Пекін засудив зустріч глави МЗС ФРН Мааса з активістом з Гонконгу

У зовнішньополітичному відомства КНР розцінили зустріч глави МЗС ФРН Гайко Мааса з гонконзьким активістом як "неповагу" до суверенітету Китаю та втручання у внутрішні справи Китаю.
Міністерство закордонних справ Китаю різко розкритикувало нещодавню зустріч глави МЗС ФРН Гайко Мааса (Heiko Maas) з активістом з Гонконга Джошуа Вонгом. Про це в вівторок, 10 вересня, заявила речниця китайського зовнішньополітичного відомства.
На думку офіційного Пекіна, такий крок з боку німецького урядовця свідчить про "неповагу" до суверенітету Китаю та про спроби втручання у внутрішні справи КНР. "Це дуже неправильно, що німецькі ЗМІ та політики намагаються використати в своїх інтересах антикитайську хвилю сепаратизму", - зазначила представниця МЗС КНР, цитує інформагенція AFP.
Поки що в міністерстві закордонних справ Німеччини ніяк не прокоментували такі заяви китайських дипломатів.
Зустріч у Берліні
Напередодні активіст з Гонконгу Джошуа Вонг узяв участь у заході, організованому в Берліні німецьким виданням Bild. На полях заходу він зустрівся з Маасом. Після розмови з німецьким урядовцем активіст розповів журналістам Bild: "Сподіваюся, що люди в усьому світі підтримуватимуть жителів Гонконгу, котрі борються за свободу та вільні вибори".
Згодом Вонг написав про свою зустріч із німецьким міністром у соціальній мережі Twitter. Він вказав зокрема на те, що під час розмови з Маасом вони торкнулися теми протестів у Гонконзі.
"Очікую подальшого обговорення з членами Бундестагу найближчими днями", - написав активіст.
Згодом він наголосив, що збирається провести зустріч з німецькими політиками, котрі представляють різні партії, та виступити з промовою в Університеті імені Гумбольдта, передає AFP. Крім того, активіст також волів би закликати Німеччину припинити переговори щодо подальших торговельних відносин з Китаєм і Гонконгом, аж поки "на порядку денному не стоятимуть питання прав людини".
Наприкінці серпня поліція Гонконгу затримала Джошуа Вонга, якого звинувачували в поширенні закликів до проведення забороненої владою Гонконгу демонстрації, але згодом його відпустили на волю.
Активіст Джошуа Вонг став відомим у світі після хвилі протестів "жовтих парасольок" у Гонконгу 2014 року.
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