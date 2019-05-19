Пашинян збирається здійснити "хірургічну" реформу судів у Вірменії

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про готовність внести зміни до конституції для проведення в країні судової реформи, про що повідомив у понеділок, 20 травня, під час наради за участі військового, судового та політичного керівництва республіки.

"Настав час хірургічного втручання. Усі без винятку судді повинні бути піддані перевірці на відповідність займаній посаді. Суспільство повинне мати повну інформацію про майно, зв'язки суддів", - наводить слова Пашиняна агенція "Інтерфакс". Прем'єр також додав, що всі судді, за рішеннями яких Європейський суд з прав людини ухвалив рішення не на користь Вірменії, повинні бути звільнені з посад.

"Усі судді, які знають, що не можуть бути чесними, також повинні подати у відставку. Вважаємо, що впровадження механізмів перехідного правосуддя є необхідністю. Якщо необхідно провести конституційні реформи чи загальнонародний референдум, то ми підемо і цим шляхом, щоб у кінцевому результаті мати незалежну і чесну судову систему", - наголосив Пашинян.

Пізніше політик закликав своїх прибічників відкрити заблоковані з ранку понеділка входи та виходи судових будівель Вірменії. "Сьогоднішня акція послугувала своїй меті. У Вірменії розпочатий процес побудови незалежної судової системи", - заявив Пашинян під час прямого ефіру на своїй сторінці в Facebook.

Нагадаємо, напередодні Пашинян заявив, що 20 травня має намір оголосити "другий, найважливіший етап вірменської революції". "Очікую всенародної підтримки", - зазначив Пашинян. Цій заяві передувало рішення суду 18 травня про звільнення з-під арешту екс-президента Вірменії Роберта Кочаряна, обвинуваченого в поваленні конституційного ладу. До цього Кочарян понад п'ять місяців перебував у СІЗО.