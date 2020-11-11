 Пацієнти замість студентів. Як у Львові розгортають госпіталь для хворих на COVID-19 | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 13.11.2020

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Україна

Пацієнти замість студентів. Як у Львові розгортають госпіталь для хворих на COVID-19

Тимчасовий госпіталь для хворих на COVID-19 у Львові став першим в Україні. Для цього переобладнали аудиторії медичного коледжу. Але встановити додаткові лікарняні ліжка - це лише пів справи.

Ukraine | Coronavirus | temporäres Krankenhaus für Notfallmedizin (Klinisches Krankenhaus für Notfallmedizin Lwiw)

Колись у цих приміщеннях стояли парти й книжкові шафи, на стінах висіли навчальні таблиці, тепер тут встановлюють лікарняні ліжка. Львівський медичний коледж післядипломної освіти віддав частину приміщень під тимчасовий госпіталь для хворих на COVID-19. У кожній палаті буде приблизно по 8-10 ліжок, в залежності від розміру аудиторії. Загалом на першому й другому поверхах планують облаштувати 350 місць для пацієнтів.

Ремонт першого поверху вже закінчили, а на другому - лише заливають цементом підлогу, обіцяють, що за два тижні приміщення буде готове повністю. Усі ремонтні роботи взялись оплачувати підприємці-благодійники.

"Особливість цього приміщення, що тут вже є готова інфраструктура: освітлення, опалення. Ми лише зробили ремонт, завезли ліжка і вже можемо приймати пацієнтів", - говорить Леся Кобецька, директор з медичної частини Львівської клінічної лікарні швидкої допомоги. Саме цій лікарні й належить тимчасове "ковідне" відділення. Обрали це приміщення ще й тому, що воно розташоване поруч з лікарнею швидкої допомоги, є можливість легко перевозити хворих до головного корпусу чи назад. 

Ще зовсім нещодавно аудиторії Медичного коледжу у Львові виглядали ось так

Ще зовсім нещодавно аудиторії Львівського медичного коледжу виглядали ось так ...

У закладі вже є 300 місць для хворих на COVID-19 і майже всі вони - зайняті. В нових палатах, за задумом медиків, лежатимуть "легші" хворі, які вже не потребують кисню, або можуть обходитись кисневими концентраторами. Через вартість і складність облаштування, палат для інтенсивної медицини в тимчасовому госпіталі не буде. "За розробленим нами маршрутом, "важких" хворих будуть класти у головному корпусі. У нас є для цього 30 реанімаційних місць і 50 апаратів ШВЛ - їх має вистачити, як для теперішнього напливу хворих", - каже Кобецька. 

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Брак персоналу

Але однією з проблем в організації тимчасового госпіталю став брак персоналу. За тиждень, за словами Кобецької, взяли на роботу лише сімох медиків. На чергування до "ковідних" хворих тепер "перекидають" лікарів з інших відділень, що дозволяє протокол від Національної служби здоров'я України. "Ми долучили до "ковідних" команд також хірургів, травматологів, урологів. Їх у нас достатньо", - каже лікарка.

... Незабаром замість студентів у переобладнаних аудиторіях розташують коронавірусних хворих

... Незабаром замість студентів у переобладнаних аудиторіях розташують коронавірусних хворих

А от де брати молодший медперсонал - в лікарні не знають. Потреба в додаткових кадрах - 200 медсестер і санітарок. "Ми шукаємо, розміщуємо оголошення в соцмережах, шукаємо через знайомих. Написали листи поліклінікам, їхній персонал не весь задіяний, тому ми просимо їх долучитись до допомоги", - каже директорка. Але ліквідувати такий кадровий дефіцит складно, оскільки Львівська клінічна лікарня швидкої допомоги не єдина, де зараз створюють тимчасові місця для хворих на COVID 19.

Загалом у Львові передбачено 920 місць для інфікованих корона вірусом, пояснила керівник штабу із прийняття оперативних рішень в умовах загрози епідемії коронавірусної інфекції у Львові Галина Слічна. Крім лікарні швидкої допомоги, за її словами, ще додаткові ліжка з'являться в першій, восьмій та п'ятій лікарнях. "Але є ще резерв у межах обласних лікарень. І медперсонал потрібен всюди. Тим більше, що ті медики, котрі працюють вже з березня, виснажуються й психологічно, і фізично", - говорить Слічна. На її думку, резерв медперсоналу можна шукати серед студентів-медиків та інтернів.

Усі сподівання на студентів

Президент Світової федерації українських лікарських товариств Андрій Базилевич теж вважає, що залучення студентів - це найкращий вихід. Їх можна запрошувати на посади медсестер та медбратів. "Я думаю, що це - реально, тим більше, що зараз студенти на дистанційному навчанні. Вони могли би закривати зміни після 16-ої, чи нічні, або на вихідних. Студенти мали б бути самі зацікавлені. Просто з ними треба провести відповідні бесіди, бо деколи вони самі ще не усвідомлюють, наскільки це - добра практика", - говорить лікар.

Львівська клінічна лікарня швидкої допомоги гарячково шукає медичний персонал для тимчасового госпіталю

Львівська клінічна лікарня швидкої допомоги гарячково шукає медичний персонал для тимчасового госпіталю

Ще одна категорія, де можна шукати кадри для "ковідних" бригад - лікарі, які не працюють за фахом. "Їх можна мотивувати тим, що вони зможуть повернутись в систему охорони здоров'я. Тобто лікарня мала б організувати їм, наприклад, місячне стажування, і тоді вже взяти повноцінним лікарем до "ковідної" бригади", - продовжує медик. І додає, що стимулом мала б стати добра зарплата, але не на рівні 5-7 тисяч гривень.

Зі свого боку, Леся Кобецька каже, що готові платити працівникам вищу зарплату завдяки обіцяній державою 300-відсотковій надбавці за роботу в особливих умовах. Це означає, що лікар, який лікує хворих з коронавірусом, у Львівській клінічній лікарні швидкої допомоги зможе отримувати щомісяця від 20 тисяч гривень, а медсестра - від 15 тисяч гривень.

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Чи вистачить кисню?

Ще одна проблема, яка виникає при створенні нових місць для хворих на COVID-19 - це забезпечення киснем. Забезпечити централізовану подачу кисню в тимчасовий госпіталь у Львові поки що не можуть. За словами Галини Слічної, передовсім, через технічні можливості приміщення. Там планують обходитись кисневими концентраторами, яких, однак, також поки що не вистачає - на місто їх лише 149. Наступного тижня, за словами керівниці штабу, Львів має отримати ще 100 концентраторів, а до грудня - додатково ще 377 штук. Частково їх закуповують за рахунок міста, частково - за гроші з держбюджету.

У Львові сподіваються, що передбачених місць для хворих і кисню вистачить. Якщо ж захворюваність буде далі зростати високими темпами, і місць не вистачатиме, тоді обласне керівництво Львівщини планує розгорнути великий мобільний госпіталь вже на стадіоні "Арена Львів".

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Докладно

Ukraine | Coronavirus | temporäres Krankenhaus für Notfallmedizin (Klinisches Krankenhaus für Notfallmedizin Lwiw)

Як у Львові розгортають госпіталь для хворих на COVID-19

Тимчасовий госпіталь для хворих на COVID-19 у Львові став першим в Україні. Додаткові місця - це лише пів справи.  

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