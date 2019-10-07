 Пацієнти відчувають ″менше болю″, коли лікар вірить у метод лікування | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 23.10.2019

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Культура й стиль життя

Пацієнти відчувають "менше болю", коли лікар вірить у метод лікування

Коли лікар вірить в обраний метод лікування, це може позитивно вплинути на його ефект. Приміром, як свідчить дослідження, у цьому разі пацієнти відчувають менше болю.

Arzt und Patientin Hautcreme Symbolbild (Colourbox)

Ледве помітна міміка лікаря, що вказує на те, наскільки він вірить в успіх обраного методу лікування, впливає на його ефект, свідчать дані проведеного нещодавно дослідження.

Проведене Дартмутським коледжем у США дослідження, результати його опубліковані у фаховому виданні Nature Human Behaviour, мало на меті з'ясувати, наскільки очікування лікаря від лікування впливають на його результат.

На першому етапі дослідження, яке складалося з двох частин, науковці розмістили електроди на зап'ястях людей, які мали грати роль "лікаря". Потім дослідники нагрівали електроди, провокуючи таким чином відчуття болю. Відтак групі показали крем "Thermedol", який, як стверджували організатори експерименту, мав доведений знеболювальний ефект. Насправді цей крем був плацебо і приписаних йому властивостей не мав. Учасники експерименту використовували крем і одразу ж відчували полегшення. Однак відчували вони його насправді не через крем, а завдяки тому, що дослідники вручну знижували температуру електродів, створюючи таким чином псевдоефект від крему.

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На другому етапі експерименту "лікарі" вже тепер самі пропонували або "Thermodol", або інший, контрольний, крем, аби подивитися, чи допоможе він піддослідним, які мали грати роль "пацієнтів". Ці люди зрештою називали вигаданий крем "Thermodol" більш ефективним, ніж інший, попри те що насправді відмінності між двома кремами не було.

Найпримітніше, що вигаданий "Thermodol" мав знеболювальний ефект не лише за словами "пацієнтів", але й згідно з аналізом їхніх мімічних реакцій, а також реакцій їхньої шкіри. Крім того, піддослідні вказували, що "лікарі", які рекомендували їм цей крем, демонстрували більше співчуття до них.

Дослідники дійшли висновку, що на сприйняття пацієнтами ефекту від методу лікування впливає ледве помітна міміка лікарів, коли ті пропонують їм його. Відеофіксація сцен спілкування між "лікарями" та "пацієнтами" під час експерименту демонструє невеличкі розбіжності між виразами обличчя "лікарів", залежно від того який крем вони пропонували "пацієнтам". За даними науковців, ця невербальна комунікація відображала очікування "лікарів" щодо методу лікування.

Якщо пацієнт вірив лікарю та вважав, що той йому більше співчуває, це також відображалося на змінах у міміці лікаря під час спілкування. Дослідники дійшли висновку, що налаштування та поведінка лікаря може впливати на сприйняття пацієнтом лікування та його ефективність. Експеримент на двох незалежних одна від одної вибірках підтвердив такі висновки науковців. Дослідники сподіваються, що такі дані зможуть покращити комунікацію між лікарями та пацієнтами.

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  • Скляні вітрини з черепами

    Незвичайні скарби: анатомічна колекція Мекеля

    Під кроквами

    В Інституті анатомії та клітинної біології університету Галле на горищі зберігається одна з найбільших анатомічних колекцій Європи - колекція Мекеля. Саме своїм хобі її початок у середині 18-го століття поклав берлінський анатом Йоганн Фрідріх Мекель (старший) - частину експонатів він виготовив власноручно.

  • Скелет Філіппа Фрідріха Теодора Мекеля у анатомічній колекції університету Галле

    Незвичайні скарби: анатомічна колекція Мекеля

    Медик, який сам став цікавим експонатом

    Син анатома - Філіпп Фрідріх Теодор Мекель - успадкував колекцію. У 1779 році він перевіз її до Галле, де працював професором медицини та анатомії. При ньому кількість експонатів зросла до 3500. Після його смерті - за розпорядженням Філіппа Мекеля - його скелет також потрапив до колекції. Препаратори знайшли й особливість цього експонату: додатковий хребець з 13-тою парою ребер та лобовий шов.

  • Череп, що вибухнув, з колекції Інституту анатомії університету Галле

    Незвичайні скарби: анатомічна колекція Мекеля

    Череп, що вибухнув

    Особливим предметом у колекції є цей череп, який спеціально підірвали. Анатоми розірвали його за допомогою вибухівки, а потім поєднали частинки черепу так, щоб показати медикам структуру кісток. Однак таких добре збережених експонатів у колекції не так вже й багато.

  • Скелети сіамських близнюків та дітей в колекції Інституту анатомії університету Галле

    Незвичайні скарби: анатомічна колекція Мекеля

    Зворушливо - і цінно для науки

    Скелети сіамських близнюків 1815 року належать до найбільш особливих та захоплюючих експонатів. Їх включив до колекції другий син Йоганна Фрідріха Мекеля - Йоганн Фрідріх Мекель (молодший). Медик займався тератологією - наукою, що вивчає дефекти поєднань в утробі матері. Щодо виготовлення та презентації препараторами людських експонатів діють особливі етичні правила.

  • Співробітниця Інституту анатомії підписує тазові кістки

    Незвичайні скарби: анатомічна колекція Мекеля

    Старі кістки - нові етикетки

    Після смерті Йоганна Фрідріха Мекеля його дружина у 1836 році продала колекцію університету Галле. На той час у ній налічувалось уже 16 тисяч експонатів. Але вони почали занепадати: пліснява та шкідники багато чого знищили. Сьогодні у колекції близько 8000 предметів. Для того, щоб показати і пояснити відвідувачам все, нині доводиться по-новому підписувати і описувати експонати.

  • Скелет для навчання студентів має кольорові позначки - з колекції Інституту анатомії університету Галле

    Незвичайні скарби: анатомічна колекція Мекеля

    Кольорові скелети для навчання

    Медичний препаратор Юлія Галлаш (Julia Hallasch) тримає у руках навчальний скелет. З цим експонатом студенти працювали аж до 1960-тих років. Цей експонат - один з сотень у колекції, зібраної у 18-му столітті, які нині приводять до ладу.

  • Внутрішній орган морської свині - з колекції Інституту анатомії університуту Галле

    Незвичайні скарби: анатомічна колекція Мекеля

    Морська свиня в склянці

    Окрім людських експонатів на горищі Інституту анатомії доволі багато й особливих предметів тваринного походження. На фото, наприклад, один з внутрішніх органів морської свині, який понад 100 років зберігався у 70-процентному спиртовому розчині.

    Автор: Софія Ваґнер


DW.COM

Незвичайні скарби: анатомічна колекція Мекеля

Від скелетів сіамських близнюків до внутрішніх органів тварин - на горищі Інституту анатомії та клітинної біології університету Галле зберігається одна з найбільших анатомічних колекцій Європи. (28.09.2018)  

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