Пауль Ціміак - німецький консервативний політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Пауль Ціміак".

Починаючи від грудня 2018 року Пауль Ціміак обіймає посаду генерального секретаря німецької консервативної партії Християнсько-демократичий союз (ХДС). На цій посаді він змінив Аннеґрет Крамп-Карренбауер, яку обрали головою ХДС. До цього Пауль Ціміак був лідером молодіжної організації ХДС. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.