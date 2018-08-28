Патріарх Варфоломій зустрінеться з главою РПЦ Кирилом у Стамбулі

Вселенський патріарх Варфоломій прийме у Стамбулі патріарха Російської православної церкви Кирила. Зустріч відбудеться у п'ятницю, 31 серпня. Як зазначає агенція "Інтерфакс", хоча про зустріч було оголошено ще на початку серпня, але порядок денний досі не оприлюднили.

Сторони лише повідомили, що обговорюватимуть "двосторонні питання, які становлять інтерес". Утім численні оглядачі очікують, що на нинішній зустрічі центральною темою стане питання єдиної помісної церкви в Україні.

Як зазначає інформагенція KNA, експерти вже передбачають можливий розкол церкви між блоками під проводом Константинополя та Москви. Варфоломія підтримує зокрема Румунія, а Кирила - Сербія та патріарх Феодор II Александрійський.

Попередня зустріч патріархів Варфоломія та Кирила відбулася на зборах предстоятелів автокефальних Православних церков у січні 2016 року в Шамбезі (Швейцарія).

Як повідомлялося раніше, 19 квітня депутати Верховної Ради України підтримали звернення президента Петра Порошенка до Вселенського патріарха Варфоломія про надання томоса про автокефалію православної церкви в Україні. Цю ідею вже довгий час підтримує керівництво Української православної церкви (Київського патріархату) й Української автокефальної православної церкви. Крім того, підписали звернення до патріарха Варфоломія і близько десяти єпископів Української православної церкви, підконтрольної Москві.

Синод Вселенського патріархату в Константинополі уже розпочав процедуру, необхідну для надання автокефалії для нової української церкви. Засідання Синоду, на якому розглядатимуть це питання, перенесено з вересня на жовтень.