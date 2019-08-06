Патрулі Нацгвардії на вулицях міст: допомога поліції чи обмеження прав? (відео)

Поклик Прип'яті: навіщо Нацгвардія тренується у Чорнобильській зоні

Під час зйомки у Прип'яті журналісти DW довідались, що Нацгвардія проводить у залишеному місті військові навчання. Ми вирішили з'ясувати, наскільки безпечними і необхідними є стрільби у забрудненій радіацією місцевості. (30.07.2019)