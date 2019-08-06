Патрулі Нацгвардії на вулицях міст: допомога поліції чи обмеження прав? (відео)

Патрулі Нацгвардії вийшли на самостійне патрулювання українських міст. МВС України заявляє: гвардійці допомагають поліції, якій не вистачає кадрів. Проте соцмережі та правозахисники не дуже вірять.
Тепер Нацгвардія охороняє не лише державні споруди, але й тимчасово виходить на самостійні патрулювання українських міст
Озброєні до зубів нацгвардійці виходять на патрулювання українських міст. Такими панічними повідомленнями вибухнули соцмережі після того, як міністр МВС видав наказ вивести Нацгвардію на допомогу поліції.
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