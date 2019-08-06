 Патрулі Нацгвардії на вулицях міст: допомога поліції чи обмеження прав? (відео) | Новини й аналітика про Німеччину, Україну, Європу та світ | DW | 06.08.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Головна

Патрулі Нацгвардії на вулицях міст: допомога поліції чи обмеження прав? (відео)

Патрулі Нацгвардії вийшли на самостійне патрулювання українських міст. МВС України заявляє: гвардійці допомагають поліції, якій не вистачає кадрів. Проте соцмережі та правозахисники не дуже вірять.

Тепер Нацгвардія охороняє не лише державні споруди, але й тимчасово виходить на самостійні патрулювання українських міст

Тепер Нацгвардія охороняє не лише державні споруди, але й тимчасово виходить на самостійні патрулювання українських міст

Озброєні до зубів нацгвардійці виходять на патрулювання українських міст. Такими панічними повідомленнями вибухнули соцмережі після того, як міністр МВС видав наказ вивести Нацгвардію на допомогу поліції. 

DW.COM

Поклик Прип'яті: навіщо Нацгвардія тренується у Чорнобильській зоні

Під час зйомки у Прип'яті журналісти DW довідались, що Нацгвардія проводить у залишеному місті військові навчання. Ми вирішили з'ясувати, наскільки безпечними і необхідними є стрільби у забрудненій радіацією місцевості. (30.07.2019)  

Справа рюкзаків: САП і НАБУ завершили розслідування

САП і НАБУ завершили розслідування справи проти сина Арсена Авакова у скандальній справі про розкрадання коштів при закупівлі рюкзаків для Нацгвардії. (05.04.2018)  

Податок на війну ще треба захистити від розкрадання

В Україні запровадили військовий податок в розмірі 1,5%. У Центрі протидії корупції сумніваються, що зібрані з українців кошти дійдуть до армії, бо антикорупційна реформа в країні буксує. (31.07.2014)  

Небезпечні зміни. В Україні хочуть розширити повноваження Нацгвардії

В Україні службовцям Нацгвардії хочуть надати поліцейські повноваження. Відповідний законопроект вже у жовтні може розглянути Верховна Рада. Правозахисники попереджають про небезпечні наслідки законодавчої ініціативи. (22.09.2017)  

Річниця сутичок під Радою: історія загиблого нацгвардійця (відео)

У Києві вшановують пам'ять чотирьох нацгвардійців, які загинули рік тому, під час сутичок під Верховною Радою. (31.08.2016)  

Також за темою

Патрулі Нацгвардії на вулицях міст: боятися чи відчувати захищеність? (06.08.2019) 06.08.2019

Патрулі Нацгвардії вийшли на самостійне патрулювання українських міст. МВС України заявляє: гвардійці допомагають поліції, якій не вистачає кадрів. Проте соцмережі та правозахисники не дуже вірять.