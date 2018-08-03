 Патруль ОБСЄ потрапив під обстріл на Донбасі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.08.2018

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Новини

Патруль ОБСЄ потрапив під обстріл на Донбасі

Моніторингова місія ОБСЄ в Україні повідомила, що її патруль потрапив під обстріл біля Гольмівського. Повідомляється про вибухи та кулі, які пролетіли над головами членів патруля.

Патруль ОБСЄ потрапив під обстріли на Сході України

Патруль ОБСЄ потрапив під обстріл на Сході України

Спостерігачі  спеціальної моніторингової місії ОБСЄ у четвер, 16 серпня, потрапили під обстріл поблизу Гольмівського, за 49 кілометрів від Донецька, повідомила місія. Патруль з п'яти членів ОБСЄ на двох бронетранспортерах контролював дотримання режиму припинення вогню для ремонту лінії електропередачі компанією "Вода Донбасу", а також роботи з технічного обслуговування камери СММ, установленої біля Майорська.

Один з бойовиків, озброєний автоматом, і працівник "Вода Донбасу" розмовляли з патрульними. Ще двоє бойовиків, озброєні автоматичними гвинтівками і двоє робітників "Вода-Донбасу" перебували у фургоні поблизу.

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Співробітники СММ ОБСЄ зафіксували обстріли на Донбасі. Патруль повідомляє, що стрілянина і вибухи відбулися під Ясинуватою. (03.02.2018)

Моніторингова місія ОБСЄ в Україні повідомила, що в 300 метрах від їхнього патруля біля Петровського на непідконтрольній Києву території пролунав вибух. В так званій "ДНР" в цьому звинуватили українських військових. (31.05.2018)

О 09:14 учасники патрулю почули вибух приблизно за 500 метрів на північ і ще один вибух за 500 метрів на південно-південний схід від них, а потім близько 10 пострілів зі стрілецької зброї за 100-150 метрів на північ і північний захід. За оцінкою ОБСЄ, дві кулі пролетіли над головами членів патруля, які перебували поза транспортними засобами.

Після цього патруль негайно сів у свої транспортні засоби і покинув район. Експерти ОБСЄ благополучно повернулися на патрульну базу в Горлівці. Фургон із бойовиками та працівниками "Вода Донбасу" також залишив район.

Спостерігачі ОБСЄ поінформувала групу української сторони в Спільному центрі з контролю та координації і збройні формування про цей випадок і попросили розібратися з ним.

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