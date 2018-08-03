Патруль ОБСЄ потрапив під обстріл на Донбасі

Спостерігачі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ у четвер, 16 серпня, потрапили під обстріл поблизу Гольмівського, за 49 кілометрів від Донецька, повідомила місія. Патруль з п'яти членів ОБСЄ на двох бронетранспортерах контролював дотримання режиму припинення вогню для ремонту лінії електропередачі компанією "Вода Донбасу", а також роботи з технічного обслуговування камери СММ, установленої біля Майорська.

Один з бойовиків, озброєний автоматом, і працівник "Вода Донбасу" розмовляли з патрульними. Ще двоє бойовиків, озброєні автоматичними гвинтівками і двоє робітників "Вода-Донбасу" перебували у фургоні поблизу.

О 09:14 учасники патрулю почули вибух приблизно за 500 метрів на північ і ще один вибух за 500 метрів на південно-південний схід від них, а потім близько 10 пострілів зі стрілецької зброї за 100-150 метрів на північ і північний захід. За оцінкою ОБСЄ, дві кулі пролетіли над головами членів патруля, які перебували поза транспортними засобами.

Після цього патруль негайно сів у свої транспортні засоби і покинув район. Експерти ОБСЄ благополучно повернулися на патрульну базу в Горлівці. Фургон із бойовиками та працівниками "Вода Донбасу" також залишив район.

Спостерігачі ОБСЄ поінформувала групу української сторони в Спільному центрі з контролю та координації і збройні формування про цей випадок і попросили розібратися з ним.