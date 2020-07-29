Патрульна поліція: робота мрії чи "мусорка"? (відео)

Діючі поліцейські нарікають, що попри обіцянки все ще не захищені державою. Експатрульні говорять про процвітання корупції в лавах поліції. DW порівняла оцінки реформи поліції діючих та експоліцейських.
Хоча реформа поліції триває вже кілька років, держава ще не починала турбуватися про самих поліцейських. Медичного страхування немає, повного КАСКО на поліцейські авто - теж. Патрульні лікуються власним коштом, самі виплачують і збитки, якщо під час служби пошкодили інші автомобілі. Зарплата для життя замала – максимум 14-15 тисяч гривень. І це - враховуючи усі ризики професії. Експатрульній з Одеси Зої Мельник робота у новій поліції спершу дуже подобалася. Вона прийшла працювати ще у 2015-му. Проте вже через рік вона розчарувалася у реформі. У "Фейсбуці" жінка розповідала про повернення нової поліції до схем старої міліції. DW порівняла оцінки реформи поліції діючих та експоліцейських:
Свавілля поліцейських - наслідок незавершеної реформи поліції, вважає Хатія Деканоідзе. "Совкова система нікуди не поділася", - заявила в екслюзивному інтерв'ю DW колишня очільниця Нацполіції України.
Патрулі Нацгвардії вийшли на самостійне патрулювання українських міст. МВС України заявляє: гвардійці допомагають поліції, якій не вистачає кадрів. Проте соцмережі та правозахисники не дуже вірять.
У 90-х він працював слідчим карного розшуку і сам "вибивав" свідчення з людей. Згодом у в'язниці знущалися вже над ним. Тепер Олександр Гатіятуллін керує ГО "Україна без тортур”. Дивіться у проекті DW #LocalHeroes.