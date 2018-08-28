 Пастка для вантажівок на аварійних мостах у ФРН (відео) | Головна | DW | 28.08.2018

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Головна

Пастка для вантажівок на аварійних мостах у ФРН (відео)

У Німеччині на деяких аварійних мостах забороняють рух вантажівок. За в'їзд на міст - штраф 500 євро і 2 місяці позбавлення водійських прав. Для недобросовісних фур ставлять пастки.

На леверкузенському мості встановили пастки для недобросовісних водіїв фур

На леверкузенському мості встановили пастки для недобросовісних водіїв фур

Щодня леверкузенський міст в землі Північний-Рейн Вестфалія переїжджають близько ста тисяч автомобілів. Вантажівкам на міст - зась! Для них на мосту встановлена пастка. Ось як це працює:

 

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