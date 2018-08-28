Пастка для вантажівок на аварійних мостах у ФРН (відео)

Реакція на агресію РФ: НАТО пристосує мости Європи для танків (відео)

У НАТО створять нові командні центри, один з яких відповідатиме за швидке перекидання техніки між країнами Альянсу. Багато мостів у Європі не пристосовані для танків. Цю та інші проблеми виправлятимуть. (16.02.2018)