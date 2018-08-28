Пастка для вантажівок на аварійних мостах у ФРН (відео)

У Німеччині на деяких аварійних мостах забороняють рух вантажівок. За в'їзд на міст - штраф 500 євро і 2 місяці позбавлення водійських прав. Для недобросовісних фур ставлять пастки.
Щодня леверкузенський міст в землі Північний-Рейн Вестфалія переїжджають близько ста тисяч автомобілів. Вантажівкам на міст - зась! Для них на мосту встановлена пастка. Ось як це працює:
Міст імені Патона, міст Метро та Шулявський шляхопровід у Києві потребують капітального ремонту, повідомили у КМДА. Їхній стан наближається до аварійного. (03.08.2018)