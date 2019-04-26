Паспортний конфлікт Путіна і Зеленського: як це коментують у Європі? (відео)

Росія вже приймає заяви на громадянство від жителів Донбасу. Центр у Ростовській області відкрили за лічені дні після підписання путінського указу про спрощене громадянство. Отримати його можна усього лише за три місяці. Навіть не потрібно особисто привозити документи. Не треба й відмовлятися від українського громадянства. На думку західних аналітиків, час для спрощення видачі громадянства жителям Донеччини і Луганщини обраний Москвою не випадково. Указ Володимир Путін підписав наступного дня після обрання Володимира Зеленського президентом. Тож, це свого роду перевірка нового глави держави, яку йому влаштував Кремль, впевнені західні експерти. Подробиці у відео:

