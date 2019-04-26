 Паспортний конфлікт Путіна і Зеленського: як це коментують у Європі? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 02.05.2019

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Політика й суспільство

Паспортний конфлікт Путіна і Зеленського: як це коментують у Європі? (відео)

Володимир Зеленський та Володимир Путін заочно сперечаються про громадянство для жителів окупованих територій на Сході України. Як це сприймають на Заході і чи покарають Москву за це санкціями?

Russische Pässe für die Donbass-Bewohner

Риболовля по-путінськи - російський паспорт як приманка

Росія вже приймає заяви на громадянство від жителів Донбасу. Центр у Ростовській області відкрили за лічені дні після підписання путінського указу про спрощене громадянство. Отримати його можна усього лише за три місяці. Навіть не потрібно особисто привозити документи. Не треба й відмовлятися від українського громадянства. На думку західних аналітиків, час для спрощення видачі громадянства жителям Донеччини і Луганщини обраний Москвою не випадково. Указ Володимир Путін підписав наступного дня після обрання Володимира Зеленського президентом. Тож, це свого роду перевірка нового глави держави, яку йому влаштував Кремль, впевнені західні експерти. Подробиці у відео:

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Коментар: Кремль підвищує ставки на Донбасі

Кремль не став скасовувати через перемогу Зеленського заплановану роздачу паспортів на Донбасі. Про наслідки указу Путіна про спрощення набуття громадянства РФ - Іван Преображенський. (26.04.2019)  

Коментар: Провокація Путіна

Кремль хоч і привітав обрання Володимира Зеленського президентом, та це не означає зниження напруження на Донбасі, вважає Райнгард Везер з FAZ. (26.04.2019)  

Видача російських паспортів в ОРДЛО: яка мета Кремля? (відео)

Указом російського президента жителі окупованого Сходу України можуть отримати паспорт громадянани РФ усього лише за три місяці. Такий крок Кремля суперечить мінським домовленостям, вважають у Європі. (26.04.2019)  

Зеленський відповів Путіну щодо російських паспортів для українців

Українці знають ціну російського паспорта і пропозиція Володимира Путіна може зацікавити деяких громадян лише заради заробітку або у спробі сховатись від кримінального переслідування, впевнений Володимир Зеленський. (28.04.2019)  

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