Паспорти з Угорщини: чи здатний Київ зупинити Будапешт?

Міністерство закордонних справ України станом на п'ятницю, 28 вересня, не оприлюднило відповіді Будапешту на ситуацію, пов'язану з поширенням тиждень тому відео, знятого у консульстві Угорщини у місті Береговому на Закарпатті. На ньому була зафіксована процедура видачі угорських паспортів українським громадянам, під час якої угорський консул радив людям, які отримали угорські паспорти, приховувати цей факт від української влади. Українське зовнішньополітичне відомство лише пригрозило вислати консула з України.

Тим часом угорська сторона наполягає, що її дипломати не чинили нічого протиправного. Адже, як заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, подвійне громадянство є звичайною практикою в Євросоюзі, членом якого є Угорщина. Крім того, від січня 2011 року в Угорщині діють нові законодавчі норми, які дають право кожному, хто має предків-угорців і може це довести, подавати заяву на отримання громадянства. Зробити це можна не лише у відповідних органах на території Угорщини, а й у її консульському представництві за кордоном.

То що ж тоді порушили угорські дипломати, і чому Київ таки не протидіє цьому?

Знали, але порушували

Угорська сторона порушила Віденську конвенцію про консульські зносини від 1963 року, яка зобов'язує консула іноземної країни дотримуватися законодавства країни перебування, пояснила у коментарі DW голова комітету у закордонних справах Верховної Ради Ганна Гопко. "Конституція України передбачає єдине громадянство, тому надання угорського громадянства є порушенням Віденської конвенції", - наголосила вона.

Працівник консульства Угорщини на Закарпатті мав право приймати від громадянина України заяву на отримання угорського громадянства лише у тому разі, якщо цей громадянин надавав йому документ про вихід з українського громадянства чи принаймні доказ про клопотання про це у компетентні органи України. Ці деталі у розмові з DW на умовах анонімності пояснив працівник департаменту консульської служби МЗС України. "Угорські консули не можуть не знати тонкощів українського законодавства щодо громадянства, адже всі вони перед дипломатичним відрядженням в іноземну країну обов'язково проходять стажування у відповідних департаментах свого МЗС", - розповів український дипломат.

"Сіра зона"українського закону про громадянство

Згідно з інформацією заступника міністра закордонних справ України Василя Боднара, за різними підрахунками власниками угорських паспортів на Закарпатті на сьогодні є близько 100 тисяч осіб. І це, на думку Ганни Гопко, з огляду на політичну ситуацію в Україні, становить серйозну загрозу національній безпеці. Адже українських громадян, які "присягнули на вірність Угорщині і здобули там право голосу", угорська влада може використовувати "в небезпечній грі проти українських інтересів". Проте народна депутатка визнає, що висилка угорського консула з України не зупинить Будапешт. "Ми чітко розуміємо, що Угорщина продовжуватиме видавати паспорти українцям якщо не у консульствах, то на своїй території", - наголосила вона.

Подвійне громадянство в Україні законом не заборонено, а ефективного механізму його виявлення не існує. Як пояснив експерт ГО "Європа без бар'єрів" Павло Кравчук, в українському законодавстві прописані лише певні обмеження для осіб з другим паспортом: вони не можуть бути держслужбовцями чи працювати в поліції. За приховування факту наявності другого громадянства закон передбачає штраф. При цьому немає чіткого визначення статусу другого громадянства. Той, хто отримав друге громадянство, але не вийшов з українського, розглядається як громадянин України, але, з іншого боку, щодо таких людей існує низка обмежень. "Таким чином, в державній політиці щодо громадянства є неврегульована "сіра зона", в якій друге громадянство ніби і не дозволене, але можливе майже без санкцій і практично без будь-яких механізмів контролю", - каже експерт.

Репресії чи лібералізація?

У стіни українського парламенту має повернутися велика дискусія про врегулювання проблем подвійного громадянства, яка розпочалася там після того, як у березні минулого року президент Петро Порошенко вніс на розгляд Верховної Ради зміни до закону про громадянство. За словами Гопко, тоді цей законопроект "заблокували ті народні депутати, які самі мають не один паспорт інших держав". "Ми повинні повернутися до обговорення і врегулювати це питанням таким чином, щоб подвійне громадянство в Україні хоча й не було б забороненим, але з іншого боку ставало б підставою для позбавлення громадянства українського", - вважає Ганна Гопко.

Посилення репресивних заходів - не найліпший вихід, переконаний Павло Кравчук з "Європи без бар'єрів". На його думку, правові процеси у цій "сірій зоні" треба врегулювати, зокрема чітко визначити статус особи, що має інше громадянство. Крім того, пропонує експерт, з такими країнами, як Угорщина можна було б укласти двосторонні договори про певну форму визнання подвійного громадянства. "Це перевело б ситуацію у більш контрольовані рамки: наприклад, Україна отримала б точні дані, скільки українців мають угорське громадянство, а біпатриди змогли б вийти з тіні", - каже експерт, наголошуючи, що такий крок можливий лише за наявності серйозної волі обох сторін.