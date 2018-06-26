ПАРЄ: Росія має негайно звільнити українських політичних в'язнів

У розпорядженні Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) є перелік, до якого входять імена 70 громадян України, які потрапили до російських тюрем за політичними мотивами та сфабрикованими звинуваченнями, котрий був наданий їй громадською організацією # LetMyPeopleGo. Депутати ПАРЄ закликали російську владу без зволікань звільнити їх усіх. Про це йдеться у резолюції, яка була ухвалена сьогодні, 28 червня, у Страсбурзі.

"Політичний в’язень" за міжнародними критеріями

Доповідачем з питання українських політичних в’язнів у Росії було призначено литовського депутата від Європейської народної партії Емануеліса Зінгеріса. У його доповіді, на основі якої була вироблена резолюція, йдеться про те, що справи українського режисера Олега Сенцова, кримського активіста Володимира Балуха та сина українського офіцера Павла Гриба та обставини їх ув’язнення відповідають визначенню "політичний в’язень".

Доповідач ПАРЄ Емануеліс Зінґеріс підготував доповідь про українських в'язнів у Росії

Критерії, за якими ПАРЄ визначає це поняття, були зафіксовані у резолюції 2012 року. Згідно з нею, особа вважається політичним в’язнем у разі, якщо, зокрема, "ув’язнення було здійснено з порушеннями статей Європейської конвенції з прав людини (ЄКПЛ) щодо свободи думки, висловлювань та зібрань, якщо особа була ув’язнена виключно з політичних мотивів без прив’язки до скоєння конкретного злочину і якщо ув’язнення стало наслідком розгляду справи, який був відверто нечесним і пов’язаним з політичними мотивами влади. "Сенцов, Балух та Гриб повинні бути визнані асамблеєю як політичні в’язні", - переконаний доповідач. Він також наголосив, що оскільки готував свою доповідь у рамках термінових дебатів і мав на це лише чотири дні, то у його розпорядженні не було достатньо часу, аби досконало вивчити обставини решти 67 справ. Проте Зінгеріс нагадав, що Європарламент своєю резолюцією визнав усіх фігурантів списку #LetMyPeopleGo політичними в’язнями.

Доступ для міжнародних спостерігачів

Асамблея стурбована долями Сенцова, Балуха та Гриба також і тому, що має "тривожну інформацію про умови їх ув’язнення, зокрема про звинувачення у тортурах та нелюдському поводженні, відмову у наданні їм належної медичної допомоги", а також тими обставинами, що Балух та Сенцов вже тривалий час голодують на знак протесту проти дій російської влади. У ПАРЄ серйозно поставилися до повідомлень про те, що керівництво колонії, де утримується Олег Сенцов, можливо, віддало розпорядження про його примусове годування. Асамблея розцінює це як порушення статті про заборону катуванню ЄКПЛ і закликала російську владу "утриматися від примусового годування Олега Сенцова та інших ув’язнених, якщо це не є медичною необхідністю для порятунку їхнього життя".

На сьогодні ні українська влада, ні міжнародна спільнота не мають об’єктивної інформації про стан здоров’я та умови, у яких утримуються ув’язнені громадяни України в Росії. Про цей факт також кілька разів згадується у резолюції та супроводжувальній доповіді. Тому у резолюція асамблея офіційно закликала російську владу допустити до українських бранців міжнародних незалежних експертів.

Українські в’язні в російських ГУЛАГах

Жоден з присутніх у сесійній залі депутатів не проголосував проти резолюції про українських політв’язнів. А під час дебатів, які передували голосуванню резолюцію, ніхто з промовців не піддав сумніву факт, що громадян України в окупованому Криму чи тих, яких було затримано на російській території, влада РФ переслідує через політичні мотиви. На думку польського депутата Богдана Кліча, поруч з "анексією Криму та військовою інтервенцією в Україну" Російська Федерація проводить фазу "залякування, викрадення і затримання українських громадян". "Ми маємо вважати усіх 70 ув’язнених у російських ГУЛАГах українців політичним в’язнями", - заявив політик.

Під час дебатів норвезька депутатка Інг'єрд Шу висловила здивування тим, що цими днями широкий загал із захватом дивиться матчі Чемпіонату світу з футболу у Росії, забуваючи, що в цій самій країні є політичні в’язні, які страждають у тюрмах. За її словами, вона була шокована, коли дізналася, що Олег Сенцов не має доступу до базової медичної допомоги. "Катування та нелюдське поводження є неприйнятними за будь-яких обставин, тому Росія повинна надати доступ представникам міжнародних місій до місць позбавлення волі, де утримуються українські політичні в’язні", - вважає депутатка.

Росія проігнорує і цю резолюцію

Голова фракції лівих в ПАРЄ, нідерландський депутат Тіні Кокс розкритикував доповідача за те, що він не згадав у тексті резолюції лист генсека РЄ Торбйорна Ягланда до президента РФ Путіна з проханням про помилування Олега Сенцова. Проте грузинський депутат Гіоргі Канделакі нагадав, що очільник РЄ наразі веде активну кампанію у ПАРЄ, переконуючи депутатів зняти санкції з делегації Держдуми РФ попри те, що Росія не виконала жоден з пунктів резолюцій щодо анексії Криму та агресії на Донбасі. "Пан Кокс каже, що ми маємо подякувати пану Яглнаду за те, що він клопоче про Сенцова, але ми не можемо подякувати йому за те, що він активно лобіює надання винятку з правил цієї організації виключно для Росії", - наголосив Канделакі.

Росія продовжує порушувати головні принципи міжнародного права та статутні вимоги Ради Європи, вона не виконує резолюцій ПАРЄ, "що їй дуже важко пробачити", констатував британський депутат Джон Говелл. "Я не сумніваюся, що й сьогоднішня резолюція долучиться до переліку невиконаних", - визнав він. Проте політик наголосив, що це не має змінити активної позиції асамблеї щодо захисту прав людини в анексованому Криму та на окупованих територіях Донбасу.