ПАРЄ проголосувала за повернення делегації Росії

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) надала можливість Росії направити своїх депутатів в асамблею. Вона також заборонила карати національні делегації, позбавляючи їх права голосу, виступів і представництва в ПАРЄ. Ці зміни регламенту затверджені в тексті резолюції, яка була ухвалена в Страсбурзі в ніч на вівторок, 25 червня, під назвою "Зміцнення процесу ухвалення рішень Парламентської асамблеї щодо повноважень і голосування". Після напружених дебатів за резолюцію проголосували 118 депутатів, проти - 62. До тексту резолюції, з ініціативи української делегації, було подано 220 поправок, розгляд яких тривав майже п'ять годин. З цих поправок депутати підтримали тільки одну.

"Винятковий контекст"

У резолюції, автором якої є бельгійська депутатка від групи соціалістів Петра Де Суттер, нагадується, що членство в Раді Європи "накладає зобов'язання на всі країни, що входять до неї, брати участь в роботі обох статутних органів", а також дає всім національним делегаціям однакові права.

Крім цього, Петра Де Суттер, "беручи до уваги винятковий контекст", запропонувала зробити виняток з правил регламенту, згідно з яким керівництво держави має заявляти про участь своєї делегації в ПАРЄ в січні кожного року. Таким чином, асамблея вирішила "відступити" від правил і запросити "країни, чиї делегації не представлені в ПАРЄ", подати на розгляд повноваження своїх делегації на червневій сесії.

Головним нововведенням резолюції стало внесення до правил регламенту ПАРЄ пункту, що забороняє позбавляти національні делегації права голосувати, виступати і бути представленими в асамблеї. Однак в резолюції наголошується, що інші права національних делегацій в ПАРЄ можуть бути оскаржені через грубі порушення статуту Ради Європи.

ПАРЄ позбавила права голосу російську делегацію у квітні 2014 року через анексію Криму. Оскільки Москва не виконала жодної вимоги відповідних резолюцій асамблеї, санкції щодо РФ продовжували кілька разів. На знак протесту російські депутати не беруть участі в роботі асамблеї з 2016 року. Влітку 2017 року Москва припинила платити внески до бюджету Ради Європи, пояснюючи це тим, що делегація Держдуми РФ не має повноцінних прав в ПАРЄ.