ПАРЄ проголосувала за виключення Росії з Ради Європи

Після восьмигодинних дебатів, що відбулися у вівторок, 15 березня, на позачерговій сесії Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), депутати одноголосно ухвалили резолюцію "Наслідки агресії Російської Федерації проти України". Документ рекомендує комітету міністрів Ради Європи застосувати до Росії статтю 8 Статуту організації. У ній йдеться про те, що кожна держава-член РЄ, що "грубо порушує головні принципи організації, може бути тимчасово позбавлена права представництва" і згодом може бути прийняте рішення про припинення її членства.

На підтримку резолюції висловилися 216 депутатів ПАРЄ, "проти" не було подано жодного голосу, троє утрималися. Результати голосування депутати вітали оваціями.

"РФ більше не може залишатися державою-членом організації"

"Зважаючи на те, що Російська Федерація припустилась грубих порушень Статуту Ради Європи, не сумісних зі статусом держави-члена, і не виконує взяті на себе зобов'язання, Асамблея вважає, що РФ більше не може залишатися державою-членом організації", - йдеться у резолюції.

Рішення про призупинення представництва Росії в РЄ було оголошено 25 лютого, наступного дня після того, як російські війська розпочали повномасштабне військове вторгнення в Україну. Тепер, після ухвалення резолюції ПАРЄ, комітет міністрів отримав усі повноваження для початку формальної процедури виключення Російської Федерації. Подібна резолюція є безпрецедентною в історії організації.

Незважаючи на жорсткий тон резолюції щодо російської влади, у документі міститься пункт, у якому йдеться про те, що РЄ має знайти способи, "щоб мати можливість продовжувати підтримувати та взаємодіяти з правозахисниками, демократичними силами, вільними ЗМІ та незалежним громадянським суспільством Росії".

Значна частина резолюції присвячена гуманітарним питанням та допомозі Україні. Зокрема ПАРЄ закликає держави-члени надавати всіляку підтримку українським громадянам, які були змушені залишити батьківщину через війну. Десять підпунктів резолюції звернені безпосередньо до російської влади. Вони складаються із закликів "негайно і без висування будь-яких умов" припинити всі воєнні дії на території України відповідно до цілої низки міжнародних зобов'язань Росії та норм міжнародного права. В окремому пункті ПАРЄ закликає російську владу "негайно звільнити мера Мелітополя Івана Федорова", викраденого 11 березня і, за повідомленнями українських та російських ЗМІ, вивезеного на територію окупованого Луганська.

"Нас намагалися застерегти колеги з України, але ми не слухали"

Дебати, що передували голосуванню, були безпрецедентні не лише своєю тривалістю та кількістю виступаючих - близько 200 осіб, а й єдністю депутатів ПАРЄ в оцінці дій Кремля щодо України. Навіть ті члени Асамблеї, які останні кілька років наполягали на необхідності діалогу з Росією, були змушені визнати, що їхні аргументи виявилися помилковими. Серед них німецький депутат від "лівих" сил Андрій Гунько (Andrej Hunko), який завжди обстоював інтереси російської делегації у ПАРЄ та кілька разів незаконно відвідував окуповані райони Донбасу. "Сьогодні я підтримаю цю резолюцію, тому що війна, розв'язана Росією, не може бути виправдана нічим", - сказав Гунько.

Багато виступаючих констатували, що останні роки асамблея недостатньо уважно ставилася до застережень української делегації щодо дій Росії. Після анексії Криму та окупації Донбасу ПАРЄ направила невірний сигнал Москві, знявши санкції з делегації Держдуми РФ, вважає нідерландський депутат від "Європейської народної партії" (ЄНП) Пітер Омціг. "Нас намагалися застерегти від цього колеги з України, Грузії та балтійських країн, але ми не почули їх. Тепер, якщо ми залишимо Росію в лавах РЄ, ми зрадимо кожного українця, який зазнає бомбардувань та інших жахів війни. Ми не можемо дозволити Росії залишатися в організації, яка була заснована на нормах міжнародного права”, - політик.

Член української делегації ПАРЄ Олексій Гончаренко, який представляє в Асамблеї групу консерваторів, підключився до дебатів онлайн. Було видно, що він перебуває у полі та одягнений у військовий камуфляж. Гончаренко пояснив колегам, що він, як і "понад сто тисяч співвітчизників, приєднався до сил територіальної оборони". "На жаль, час слів минув, і настав час воювати за наші цінності, якщо такі у нас є. Вам вирішувати, чи стоїте ви пліч-о-пліч з нами чи з диктатурою в Росії", - звернувся політик до зали. Він закликав депутатів ПАРЄ підтримати перед своїми урядами прохання України щодо надання їй зброї, літаків та засобів ППО. Після виступу Гончаренка депутати аплодували йому стоячи.

"Не залишайте українців самих, коли вони сподіваються на нашу допомогу"

Напевно, найщемливішим став виступ литовського депутата Еммануеліса Зінгеріса (ЄНП). Він розповів про те, що його мати, якій наприкінці березня виповнюється сто років, яка пережила Голокост, у юності був в'язнем концтабору Штутгоф. "Вона розповіла мені, що в концтаборі щодня дивилася у небо, очікуючи, що британські або американські літаки ось-ось почнуть бомбардувати цей жахливий табір. І вона сказала мені сьогодні: "Не залишайте їх (українців. - Ред.) одних, як нас у таборі. Не залишайте їх самих, коли вони сподіваються на нашу допомогу”, - розповів Зінгеріс.

Тим часом у Москві вирішили не чекати ухвалення резолюції, що запускає в дію 8-му статтю, і вирішили грюкнути дверима. Дебати про долю Росії в ПАРЄ ще тривали, коли віцеспікер Держдуми РФ Петро Толстой заявив, що генеральному секретареві РЄ було вручено лист глави російського МЗС з повідомленням про вихід Росії зі складу організації. Толстой повідомив, що Росія виходить із РЄ "з власної волі". Він також наголосив, що це рішення було ухвалено "у розпал чергової антиросійської дискусії в ПАРЄ, результатом якої може стати чергова брехлива русофобська резолюція, заснована на домислах, які не мають жодного стосунку до реальності".

Але навіть після ухвалення резолюції ПАРЄ та рішення Москви покинути РЄ, згідно зі статутом організації, Росія юридично перестане бути членом Ради Європи лише наприкінці фінансового року, тобто 31 грудня.