ПАРЄ відправила на доопрацювання документ, який може зняти санкції з Росії

Доповідь щодо повноважень делегацій відправили на доопрацювання в профільну комісію. За проект резолюції, що міг би знову повернути до ПАРЄ делегацію Росії, поки що не голосуватимуть.
Члени Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) вирішили повернути доповідь щодо повноважень делегацій на доопрацювання в профільну комісію. Згідно з результатами голосування у вівторок, 9 жовтня, 99 з 194 членів ПАРЄ висловилися за повернення доповіді на доопрацювання. 79 проголосували за подальше її обговорення в нинішньому вигляді. Ще 16 представників членів ПАРЄ утрималися від голосування.
"Проект резолюції ПАРЄ, яка створювала умови для повернення росіян, так і не було прийнято. Його повернули до комітету", - написав у своєму Twitter після голосування постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба.
Раніше передбачалося, що під час осінньої сесії в Страсбурзі, котра триває з 8 по 12 жовтня 2018 року, члени ПАРЄ обговорять питання щодо повноважень національних делегацій і голосування. Йдеться про проект резолюції, яка, хоч і має технічний характер, могла б у разі ухвалення прокласти шлях до відновлення повноцінної участі російської делегації в ПАРЄ.
Російську делегацію позбавили права голосу в ПАРЄ в квітні 2014 року внаслідок анексії Криму Росією. У січні 2015 року ПАРЄ подовжила санкції. Самі ці обмежувальні заходи не лише позбавили РФ права голосувати, а також не дозволяють представникам російської делегації входити до керівних структур Асамблеї та брати участь у моніторингових місіях.
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