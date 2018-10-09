 ПАРЄ відправила на доопрацювання документ, який може зняти санкції з Росії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.10.2018

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Новини

ПАРЄ відправила на доопрацювання документ, який може зняти санкції з Росії

Доповідь щодо повноважень делегацій відправили на доопрацювання в профільну комісію. За проект резолюції, що міг би знову повернути до ПАРЄ делегацію Росії, поки що не голосуватимуть.

ПАРЄ

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Члени Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) вирішили повернути доповідь щодо повноважень делегацій на доопрацювання в профільну комісію. Згідно з результатами голосування у вівторок, 9 жовтня, 99 з 194 членів ПАРЄ висловилися за повернення доповіді на доопрацювання. 79 проголосували за подальше її обговорення в нинішньому вигляді. Ще 16 представників членів ПАРЄ утрималися від голосування.

"Проект резолюції ПАРЄ, яка створювала умови для повернення росіян, так і не було прийнято. Його повернули до комітету", - написав у своєму Twitter після голосування постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба.

Раніше передбачалося, що під час осінньої сесії в Страсбурзі, котра триває з 8 по 12 жовтня 2018 року, члени ПАРЄ обговорять питання щодо повноважень національних делегацій і голосування. Йдеться про проект резолюції, яка, хоч і має технічний характер, могла б у разі ухвалення прокласти шлях до відновлення повноцінної участі російської делегації в ПАРЄ.

Російську делегацію позбавили ​​права голосу в ПАРЄ в квітні 2014 року внаслідок анексії Криму Росією. У січні 2015 року ПАРЄ подовжила санкції. Самі ці обмежувальні заходи не лише позбавили РФ права голосувати, а також не дозволяють представникам російської делегації входити до керівних структур Асамблеї та брати участь у моніторингових місіях.

 

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