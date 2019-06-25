 Парубій скасував запрошення для спостерігачів ПАРЄ на вибори до Ради | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.07.2019

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Новини

Парубій скасував запрошення для спостерігачів ПАРЄ на вибори до Ради

Серед міжнародних спостерігачів на виборах Верховної Ради не можуть бути представники країни-агресора, заявив Андрій Парубій.

ПАРЄ

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій скасував надіслане раніше запрошення для Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) проводити спостереження за достроковими парламентськими виборами в Україні, призначеними на 21 липня.

Про це у вівторок, 2 липня, повідомив сайт українського парламенту. Повідомляється, що Парубій підписав лист до президентки ПАРЄ Ліліани Морі Паск'є про відкликання запрошення для міжнародних спостерігачів від ПАРЄ на позачергових парламентських виборах.

"Серед міжнародних спостерігачів не можуть бути представники країни-агресора - Росії, які будуть не спостерігачами, а агентами гібридної війни Путіна. Вплив Росії на українські вибори будь-яким чином - не припустимий", - йдеться у листі спікера ВРУ.

DW.COM

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Як повідомлялося, 26 червня українська делегація та делегації ще шістьох країн (Грузії, Естонії, Латвії, Литви, Польщі та Словаччини ) залишили засідання ПАРЄпісля повного підтвердження повноважень російської делегації в асамблеї.

Нагадаємо, ПАРЄ позбавила права голосу російську делегацію у квітні 2014 року через анексію Росією українського Криму. На знак протесту російські депутати не брали участі в роботі ПАРЄ з 2016 року. Влітку 2017 року Москва припинила платити внески до бюджету Ради Європи, пояснюючи це тим, що делегація Держдуми РФ не має повноцінних прав в ПАРЄ.

У ніч на 25 червня 2019 року ПАРЄ ухвалила резолюцію, що надала можливість Росії направити своїх депутатів в асамблею. Резолюція також заборонила карати національні делегації, позбавляючи їх права голосу, виступів і представництва в ПАРЄ. У той же день голова делегації України заявив про звернення до Верховної Ради щодо необхідності терміново розглянути питання зупинення участі України в ПАРЄ у подальшому.

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