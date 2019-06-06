Парубій: Зеленський не повертає до парламенту закон щодо імпічменту

Голова Верховної Ради Андрій Парубій просить президента Володимира Зеленського надати парламенту закон про тимчасові слідчі та спеціальні комісії парламенту, який передбачає врегулювання процедури імпічменту президента. Про це він повідомив на засіданні парламенту у середу, 3 липня, передає агенція "Українські Новини".

"У ЗМІ пройшла інформація, що накладено вето. На жаль, документ досі не надійшов до Верховної Ради. Тому я публічно звертаюся до офісу президента: терміново надайте цей документ ВРУ, щоб після голосування за Виборчий кодекс ми змогли мобілізуватися і подолати вето або проголосувати за ці пропозиції", - сказав Парубій. Він зазначив, що минув 15-денний термін для підписання закону президентом.

Нагадаємо, 6 червня Верховна Рада ухвалила закон про тимчасові слідчі та спеціальні комісії парламенту. Він передбачає врегулювання процедури імпічменту президента. Закон був переданий президенту Зеленському для підписання.

1 липня голова фракції Радикальної партії в Раді Олег Ляшко заявив про ветування Зеленським закону.