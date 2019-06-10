 Партії-лідери перегонів на виборах до Верховної Ради (фотогалерея) | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 02.07.2019

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Україна

Партії-лідери перегонів на виборах до Верховної Ради (фотогалерея)

Найбільші шанси потрапити до Верховної Ради України на позачергових виборах 21 липня мають п'ять партій. DW коротко розповідає про ці політичні сили та їхніх лідерів.

  • Слуга народу

    Лідери рейтингів: які партії проходять до Верховної Ради

    "Слуга народу"

    Партія "Слуга народу", яка висунула на виборах президента-2019 майбутнього переможця Володимира Зеленського, є беззаперечним лідером перегонів з рейтингом понад 43 відсотки. Список партії очолює її голова Дмитро Разумков (на фото в центрі). Жоден кандидат від "Слуги народу" раніше не був депутатом Ради. Ще одна особливість партії - "постпраймеріз", чистка списку від осіб із сумнівною репутацією.

  • Юрій Бойко

    Лідери рейтингів: які партії проходять до Верховної Ради

    "Опозиційна платформа - За життя"

    "Опозиційна платформа - За життя" - один з двох уламків представленого в нинішній Раді "Опозиційного блоку". Список політсили, рейтинг якої сягає 12 відсотків, очолює екслідер "Опоблоку" та міністр енергетики часів президента Віктора Януковича Юрій Бойко. За ним ідуть ексочільник партії "За життя" Вадим Рабінович та Віктор Медведчук, якого вважають головним виразником інтересів Кремля в Україні.

  • Юлія Тимошенко

    Лідери рейтингів: які партії проходять до Верховної Ради

    "Батьківщина"

    Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" веде на вибори експрем'єрка Юлія Тимошенко, яка вже 20 років очолює партію. Це єдина політсила з нинішного складу Ради, яка завдяки рейтингу в понад 9 відсотків має всі шанси потрапити туди знову під старою назвою. На відміну від багатьох інших "Батьківщина" не експериментує зі списком - серед кандидатів переважно перевірені кадри з нинішнього складу фракції.

  • Святослав Вакарчук

    Лідери рейтингів: які партії проходять до Верховної Ради

    "Голос"

    Партія співака Святослава Вакарчука "Голос" демонструє найдинамічніше зростання рейтингу. Якщо на початку виборчої кампанії її підтримували менше відсотка респондентів, то наприкінці червня рівень її підтримки сягнув восьми відсотків. Зростанню популярності політичної сили сприяє агітаційний "Тур змін", з яким Вакарчук (на фото) та його гурт "Океан Ельзи" їздить Україною.

  • Європейська Солідарність

    Лідери рейтингів: які партії проходять до Верховної Ради

    "Європейська Солідарність"

    Партія експрезидента Петра Порошенка "Європейська Солідарність" - оновлена версія "Блоку Петра Порошенка "Солідарність", представленого в нинішній Раді. Вона намагається заручитися голосами виборців, які підтримали Порошенка на президентських виборах-2019. Проте поки що рівень її підтримки (8,2 відсотка) не дотягує навіть до результату експрезидента в першому турі виборів (близько 16 відсотків).

    Автор: Дмитро Губенко


  • Слуга народу

    Лідери рейтингів: які партії проходять до Верховної Ради

    "Слуга народу"

    Партія "Слуга народу", яка висунула на виборах президента-2019 майбутнього переможця Володимира Зеленського, є беззаперечним лідером перегонів з рейтингом понад 43 відсотки. Список партії очолює її голова Дмитро Разумков (на фото в центрі). Жоден кандидат від "Слуги народу" раніше не був депутатом Ради. Ще одна особливість партії - "постпраймеріз", чистка списку від осіб із сумнівною репутацією.

  • Юрій Бойко

    Лідери рейтингів: які партії проходять до Верховної Ради

    "Опозиційна платформа - За життя"

    "Опозиційна платформа - За життя" - один з двох уламків представленого в нинішній Раді "Опозиційного блоку". Список політсили, рейтинг якої сягає 12 відсотків, очолює екслідер "Опоблоку" та міністр енергетики часів президента Віктора Януковича Юрій Бойко. За ним ідуть ексочільник партії "За життя" Вадим Рабінович та Віктор Медведчук, якого вважають головним виразником інтересів Кремля в Україні.

  • Юлія Тимошенко

    Лідери рейтингів: які партії проходять до Верховної Ради

    "Батьківщина"

    Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" веде на вибори експрем'єрка Юлія Тимошенко, яка вже 20 років очолює партію. Це єдина політсила з нинішного складу Ради, яка завдяки рейтингу в понад 9 відсотків має всі шанси потрапити туди знову під старою назвою. На відміну від багатьох інших "Батьківщина" не експериментує зі списком - серед кандидатів переважно перевірені кадри з нинішнього складу фракції.

  • Святослав Вакарчук

    Лідери рейтингів: які партії проходять до Верховної Ради

    "Голос"

    Партія співака Святослава Вакарчука "Голос" демонструє найдинамічніше зростання рейтингу. Якщо на початку виборчої кампанії її підтримували менше відсотка респондентів, то наприкінці червня рівень її підтримки сягнув восьми відсотків. Зростанню популярності політичної сили сприяє агітаційний "Тур змін", з яким Вакарчук (на фото) та його гурт "Океан Ельзи" їздить Україною.

  • Європейська Солідарність

    Лідери рейтингів: які партії проходять до Верховної Ради

    "Європейська Солідарність"

    Партія експрезидента Петра Порошенка "Європейська Солідарність" - оновлена версія "Блоку Петра Порошенка "Солідарність", представленого в нинішній Раді. Вона намагається заручитися голосами виборців, які підтримали Порошенка на президентських виборах-2019. Проте поки що рівень її підтримки (8,2 відсотка) не дотягує навіть до результату експрезидента в першому турі виборів (близько 16 відсотків).

    Автор: Дмитро Губенко


Якби вибори до Верховної Ради України відбувалися найближчої неділі, то до парламенту пройшли би п'ять партій: "Слуга народу", "Опозиційна платформа - За життя", "Батьківщина", "Європейська солідарність" і "Голос". Про це свідчать результати опитування, проведеного Центром "Соціальний моніторинг" і Українським інститутом соціальних досліджень імені Олександра Яременка.

Згідно з оприлюдненими в понеділок, 1 липня, даними, серед тих, хто визначився і буде голосувати, партію "Слуга народу" готові підтримати 43,2 відсотка респондентів,  "Опозиційну платформу - За життя" - 12 відсотків, ВО "Батьківщина" - 9,4 відсотка, "Голос" - 8,3 відсотка, "Європейську солідарність" - 8,2 відсотка.

Шанси подолати прохідний п'ятивідсотковий бар'єр мають також партія "Сила і честь", яку підтримують 4,1 відсотка опитаних, та "Громадянська позиція" (3,9 відсотка респондентів). Водночас "Опозиційний блок - Партію миру і розвитку" готові підтримати 2,2 відсотка тих, хто визначився і має намір голосувати, Радикальну партію Олега Ляшка - 2,1 відсотка, ВО "Свобода" - 1,8 відсотка, "Українську стратегія Гройсмана" - 1,6 відсотка, "Об'єднання "Самопоміч" - 1,2 відсотка. Решта партій, згідно з даними опитування, здобула б менше відсотка голосів респондентів кожна.

DW.COM

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