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"Партія справедливості та розвитку" (AKP)

"Партія справедливості та розвитку" (AKP) - турецька політична партія.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "AKP". "Партія справедливості та розвитку" позиціонує себе як консервативно-демократична. Однак, як констатують оглядачі, заснована 2001 року AKP, котра нині перебуває при владі, сприяє дедалі потужнішій реісламізації суспільства. Лідером AKP є чинний президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. УВАГА: Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Коментар: Демократія у Туреччині все ще жива

Коментар: Демократія у Туреччині все ще жива 24.06.2019

На повторних виборах мера Стамбула кандидат від опозиційної НРП Екрем Імамоглу суттєво випереджає представника правлячої ПСР Біналі Їлдирима. Це є важливою перемогою для турецької демократії, впевнений Еркан Арікан.

У Туреччині скасували перемогу на виборах шістьох прокурдських мерів

У Туреччині скасували перемогу на виборах шістьох прокурдських мерів 11.04.2019

Шестеро членів прокурдської Демократичної партії народів, котрі здобули перемогу на місцевих виборах у Туреччині, не обіймуть свої посади, вирішив виборчком.
Партія Ердогана вимагає перерахунку голосів у Стамбулі після виборів

Партія Ердогана вимагає перерахунку голосів у Стамбулі після виборів 07.04.2019

Партія справедливості та розвитку (ПСР) президента Реджепа Таїпа Ердоган хоче перерахувати голоси виборців у Стамбулі, де її кандидат програв на виборах мера представнику опозиційної Народно-республіканської партії.
Вибори у Туреччині: чи можлива поразка Ердогана?

Вибори у Туреччині: чи можлива поразка Ердогана? 22.06.2018

Уже 16 років поспіль Реджеп Таїп Ердоган виходить переможцем на усіх виборах у Туреччині. Однак економічна криза та послаблення курсу нацвалюти загрожують йому втратою більшості у парламенті.
Софійський собор у Стамбулі: сьогодні - музей, завтра - мечеть?

Софійський собор у Стамбулі: сьогодні - музей, завтра - мечеть? 26.06.2017

Багато що свідчить про те, що музей Ая-Софія у Стамбулі уже зовсім скоро використовуватиметься як мусульманський храм. Під час Рамадану там уже другий рік поспіль читали Коран.

Ердогана обрали головою правлячої партії

Ердогана обрали головою правлячої партії 21.05.2017

Ердоган знову став керівником заснованої ним правлячої "Партії справедливості та розвитку". Одночасне поєднання посад президента та голови політсили йому дозволяє змінене внаслідок референдуму законодавство.
Рейди поліції в Анкарі: застрелено двох підозрюваних у підготовці теракту

Рейди поліції в Анкарі: застрелено двох підозрюваних у підготовці теракту 21.05.2017

Двоє чоловіків планували теракт і були членами терористичної організації "Ісламська держава", повідомляють у місцевій владі. Про зв'язок подій із партійним з'їздом AKP, де обирають Ердогана, поки що не йдеться.
Турецький референдум в дії: Ердоган повертається на посаду голови партії AKP

Турецький референдум в дії: Ердоган повертається на посаду голови партії AKP 21.05.2017

Реджеп Ердоган є єдиним кандидатом на посаду голови заснованої ним же "Партії справедливості та розвитку". Бути одночасно і президентом, і очільником політсили йому дозволяє змінене внаслідок референдуму законодавство.
Ердоган знову став членом правлячої в Туреччині партії AKP

Ердоган знову став членом правлячої в Туреччині партії AKP 02.05.2017

Своє членство у правлячій турецькій Партії справедливості та розвитку поновив її співзасновник - президент Реджеп Таїп Ердоган. Зробити це йому дозволили результати конституційного референдуму.
Ердоган про референдум: Немає значення, з яким рахунком виграти

Ердоган про референдум: Немає значення, з яким рахунком виграти 19.04.2017

Президент Туреччини відкинув звинувачення критиків у диктатурі та наголосив, що він не житиме вічно. Тим часом, центрвиборчком починає розгляд скарг.
Коментар: Так не можна, пане Ердоган

Коментар: Так не можна, пане Ердоган 13.03.2017

Турецький уряд максимально спровокував своїх європейських "партнерів" та втрутився у виборчу кампанію в Нідерландах. Єдиною правильною відповіддю може бути лише чітка та жорстка реакція ЄС, вважає Бернд Ріґерт.
Турецький парламент ухвалив наступні пункти конституційної реформи

Турецький парламент ухвалив наступні пункти конституційної реформи 15.01.2017

Парламент Туреччини вже проголосував за ухвалення 16 з 18 статей, які містить пакет конституційної реформи. Під час ухвалення змін до основного закону правлячій партії AKP допомогли голоси націоналістів.
Турецький парламент ухвалив ключові пункти конституційної реформи

Турецький парламент ухвалив ключові пункти конституційної реформи 13.01.2017

Турецькі парламентарі проголосували за ухвалення кількох основних статей, які містить пакет конституційної реформи. Для ухвалення змін до основного закону правлячій партії AKP знадобилися голоси націоналістів.
У Туреччині парламент розгляне зміни до конституції

У Туреччині парламент розгляне зміни до конституції 08.01.2017

Турецькі парламентарі з понеділка матимуть два тижні для розгляду конституційних змін, що суттєво розширяють повноваження президента Реджепа Таїпа Ердогана.

Cпікер парламенту Туреччини хоче ісламську Конституцію

Cпікер парламенту Туреччини хоче "ісламську" Конституцію 26.04.2016

Голова турецького парламенту заявив, що проти закріплення принципу світськості в основному законі країни й закликав прийняти Конституцію, закріплену на релігійних цінностях.
Порушення табу: перша суддя у традиційній ісламській хустці в Туреччині

Порушення табу: перша суддя у традиційній ісламській хустці в Туреччині 05.11.2015

Незабаром після виборів фото першої жінки-судді в хіджабі спричинило в Туреччині гострі суперечки. Одні сприймають це як ознаку емансипації, а інші - вбачають загрозу основоположним цінностям республіки.
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