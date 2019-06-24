"Партія справедливості та розвитку" (AKP) - турецька політична партія.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "AKP". "Партія справедливості та розвитку" позиціонує себе як консервативно-демократична. Однак, як констатують оглядачі, заснована 2001 року AKP, котра нині перебуває при владі, сприяє дедалі потужнішій реісламізації суспільства. Лідером AKP є чинний президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. УВАГА: Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.