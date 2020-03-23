 Партія ″Слуга народу″ відмовляється від держфінансування до кінця року | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.03.2020

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Новини

Партія "Слуга народу" відмовляється від держфінансування до кінця року

Кошти, від яких відмовилася партія ""Слуга народу", будуть спрямовані в стабілізаційний фонд, який український уряд створює для подолання наслідків коронавірусу. "Слуга народу" закликає інші партії вчинити так само.

Партія Володимира Зеленського вирішила відмовитися від державних гршей

Партія Володимира Зеленського вирішила відмовитися від державних гршей

Партія "Слуга народу" вирішила відмовитися від державного фінансування до кінця 2020 року на користь стабілізаційного фонду, який український уряд створює для подолання наслідків поширення коронавірусу. Відповідне рішення в четвер, 26 березня, підтримала вища рада партії.

У партії нагадали, що загальна сума, яку має бути спрямовано за законом на діяльність партій до кінця року, становить 212,6 мільйона гривень, та закликали інші партії також відмовитися від державних грошей. "Це суттєві кошти, які можуть бути витрачені на забезпечення медиків засобами індивідуального захисту або на доплату їм за роботу в умовах пандемії", - йдеться в заяві "Слуги народу".

У партії зазначають, що побоювання щодо виникнення залежності партій від великого капіталу у разі відмови від держфінансування безпідставні. "Будь-яка партія, що потрапила до парламенту, згідно із законом отримала відшкодування витрат на минулорічну парламентську кампанію", - йдеться в заяві. У "Слузі народу" також зазначили, що партії вже отримали фінансування за перший квартал цього року, тому цих коштів має вистачити для фінансування партійної діяльності в поточному році.

"Їх, дійсно, значно менше, ніж держфінансування на увесь рік, тому доведеться "затягнути паски" та відмовитись від низки проєктів. Але ці проблеми зараз є такими дрібними у порівнянні з тими викликами, що стоять перед Україною і українцями", - наголошують у "Слузі народу".надання державного фінансування 11 політичним партіям.

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