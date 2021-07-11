Партія президентки Санду перемогла на парламентських виборах у Молдові

Партія "Дія і солідарність" (PAS) під головуванням проєвропейської президентки Молдови Майї Санду здобула перемогу на дострокових парламентських виборах. Про це свідчать попередні результати, опубліковані Центральною виборчою комісією в понеділок, 12 липня. За цими даними, PAS отримує 52,72 відсотка голосів виборців.

Друге місце на виборах із 27,24 відсотка голосів посідає блок "Комуністи і соціалісти", лідерами якого є експрезиденти Ігор Додон і Володимир Воронін. На третьому місці - партія "Шор" (5,75 відсотка голосів виборців). У ЦВК уточнили, що це - попередні дані після опрацювання 99,86 відсотка протоколів для голосування.

Решта партій не змогли подолати 5-відсотковий бар'єр. Виборчий блок скандального бізнесмена Ренато Усатого, на якого заведено кілька кримінальних справ в Росії, набрав близько чотирьох відсотків. У Демократичної партії Молдови та в "Платформи "Гідність і правда "- близько двох відсотків.

За попередніми підрахунками, PAS зможе самостійно сформувати уряд, оскільки отримає 63 зі 101 мандата в новому парламенті, зазначає агенція "Інтерфакс". Це станеться за рахунок пропорційного перерозподілу голосів партій, які не подолали п'ятивідсотковий бар'єр для проходження в парламент.

За 101 мандат в парламенті боролися 20 партій, два блоки і один незалежний кандидат.

Санду оголосила про дострокове голосування після того, як попередній склад парламенту протягом декількох місяців перешкоджав формуванню нового уряду. Соціалісти в тому складі парламенту разом з союзниками мали більшість - 54 мандати.