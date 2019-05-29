 Партія ″Основа″ заявила, що йде на вибори спільно з ″Батьківщиною″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.05.2019

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Новини

Партія "Основа" заявила, що йде на вибори спільно з "Батьківщиною"

Партія "Основа" сформує спільний виборчий список для позачергових виборів до Верховної Ради України разом з "Батьківщиною" Юлії Тимошенко, заявив її лідер Сергій Тарута.

Лідер партії Основа Сергій Тарута

Лідер партії "Основа" Сергій Тарута

Партія "Основа" піде на позачергові вибори до Верховної Ради на разом з партією "Батьківщина". Про це на позачерговому з'їзді "Основи" в п'ятницю, 31 травня, повідомив її лідер Сергій Тарута. "Перш за все, йдеться про об'єднання ідеологічних платформ партії "Основа" та "Батьківщина" в економічному розділі і в розділі про відновлення миру в країні. Також партії координуватимуть і погоджуватимуть свої дії при формуванні спільної команди в загальнонаціональному і мажоритарних округах", - заявив він.

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Партія "Батьківщина" братиме участь у парламентських виборах 21 липня самостійно. Політсила не перебуває в опозиції до президента Володимира Зеленського, а хоче йому "допомогти", каже Юлія Тимошенко. (29.05.2019)

Крім того, за його словами, лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко - гідна кандидатура для того, щоб очолити наступний уряд. "Володимиру Зеленському як молодому політику для швидких позитивних зрушень потрібен досвідчений і компетентний прем'єр-міністр, який здатний витягнути економіку з сировинної прірви злиднів, має дієву стратегію і потужну команду. Я вірю в те, що саме Юлія Тимошенко на чолі уряду зможе повести Україну новим економічним курсом до успіху і розквіту", - зазначив Тарута.

На з'їзді голова партії "Основа" Андрій Ніколаєнко також повідомив, що партії будуть формувати загальний список кандидатур, виходячи з принципу включення в нього найбільш рейтингових і авторитетних осіб, рекомендованих і узгоджених політрадами обох партій.

Утім, 29 травня Юлія Тимошенко заявила, що "Батьківщина" йде на парламентські вибори самостійно. "Ті політичні сили, які підтримують наш новий курс, докорінну зміну економічної стратегії, які підтримують зниження тарифів, - ми готові з ними співпрацювати. Але ми йдемо на вибори самостійно", - сказала вона в ефірі Українського радіо.

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