Партія Нетаньяху перемагає на виборах у Ізраїлі - прогноз

На проведених у понеділок, 2 березня, виборах до Кнесету Ізраїлю незначну перемогу здобуває партія "Лікуд" прем'єра країни Біньяміна Нетаньяху. Згідно з оприлюдненими після закриття останніх виборчих дільниць прогнозами, політична сила Нетаньяху матиме від 36 до 37 місць у Кнесеті, передає інформагенція dpa.

Натомість головний суперник Нетаньяху - опозиційна партія "Кахоль-Лаван" Бені Ганца - матиме від 32 до 33 депутатських мандатів у ізраїльському законодавчому органі, свідчать прогнози.

За даними виборчої комісії Ізраїлю, станом на 18:00 за місцевим часом було зафіксовано явку в 56,3 відсотка, що 2,6 відсоткових пункту більше, ніж під час попередніх парламентських виборів, проведених у вересні минулого року.

А загалом блок правих сил, до складу якого входять "Лікуд", ультраправа партія "Яміна" та ультраортодоксальні партії, отримав 60 мандатів, що на одне місце менше більшості в 61 мандат, якої він прагнув.

Лівоцентристський блок, до складу якого входить "Кахоль-Лаван" Бені Ганца, ліволіберальний альянс партій "Авода-Гешер-Мерец", та партія "Об'єднаний арабський список", набирає від 52 до 54 мандатів. Ці прогнози спираються на дані трьох окремих екзит-полів, опубліковані на головних телеканалах Ізраїлю.

Ультранаціоналістична партія "Наш дім Ізраїль" на чолі з Авігдором Ліберманом отримує від шести до восьми місць.

Патова ситуація повторюється

По суті, нинішній результат підтвердив побоювання багатьох експертів та оглядачів щодо повторення патової ситуації на цих виборах, коли жодна з провідних політичних сил не зможе сформувати уряд.

Після виборів президент країни Реувен Рівлін має визначити, хто отримає мандат на формування уряду. Зазвичай це - лідер політичної сили, яка набрала найбільше голосів. У нього буде чотири тижні для формування коаліції. Також він може попросити надати йому ще два тижні.

Нагадаємо, це вже треті парламентські вибори у країні за рік. Нетаньяху не зміг сформувати уряд після двох виборів у квітні та вересні минулого року. Його опонент Бені Ганц також не зміг сформувати урядову коаліцію.

На попередніх виборах у вересні 2019 року блок партій "Кахоль-Лаван" отримав на одне місце більше, ніж партія Нетаньяху "Лікуд". Згідно з остаточними результатами голосування, "Лікуд" здобув тоді 32 мандати, а "Кахоль-Лаван" - 33.