Партія Міхеіла Саакашвілі таки братиме участь у позачергових парламентських виборах

Партія "Рух нових сил" самостійно братиме участь у позачергових парламентських виборах, заявив лідер партії, колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі.

"Поглянувши знову на цих старих політиків, на ці старі партії, поглянувши знову на ці договорняки, на те, що багато з них, незалежно від свого особистого ставлення, ще більше підмочили свою репутацію, порівняно з тим, що у них було навіть півтора року тому, коли мене захоплювали і висилали, ми дійшли висновку, що треба йти на вибори самостійно", - сказав Саакашвілі у відеозверненні, розміщеному у суботу, 8 червня, на його сторінці в соцмережі Facebook.

"Треба йти на вибори самостійно, тому що ми повністю відрізняємося і ідеями, і драйвом і енергією", - пояснив політик.

Раніше Саакашвілі заявляв, що його партія не зможе взяти участь у виборах, оскільки партію "зареєстрували на невідому людину".

Нагадаємо, що Саакашвілі повернувся в Україну наприкінці травня після того, як новий президент України Володимир Зеленський повернув йому українське громадянство. Мер Києва Віталій Кличко запропонував Саакашвілі йти на парламентські вибори за списками партії "УДАР", однак екс-президент Грузії відмовився від цієї пропозиції.