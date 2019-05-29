 Партія Міхеіла Саакашвілі таки братиме участь у позачергових парламентських виборах | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.06.2019

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Новини

Партія Міхеіла Саакашвілі таки братиме участь у позачергових парламентських виборах

Партія "Рух нових сил" самостійно братиме участь у позачергових парламентських виборах. Раніше її лідер Міхеіл Саакашвілі заявляв про інше.

Партія "Рух нових сил" самостійно братиме участь у позачергових парламентських виборах, заявив лідер партії, колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі.

DW.COM

Партія "УДАР" братиме участь у позачергових парламентських виборах в Україні. Віталій Кличко планує залишитися її лідером, а її головою пропонує стати Міхеілу Саакашвілі. (05.06.2019)

Саакашвілі, якому президент Зеленський повернув громадянство України, повертається в політику. Чи буде він мститися колишній владі і чи подружиться з новою, невідомо, вважає Сергій Руденко. (30.05.2019)

"Поглянувши знову на цих старих політиків, на ці старі партії, поглянувши знову на ці договорняки, на те, що багато з них, незалежно від свого особистого ставлення, ще більше підмочили свою репутацію, порівняно з тим, що у них було навіть півтора року тому, коли мене захоплювали і висилали, ми дійшли висновку, що треба йти на вибори самостійно", - сказав Саакашвілі у відеозверненні, розміщеному у суботу, 8 червня, на його сторінці в соцмережі Facebook.

"Треба йти на вибори самостійно, тому що ми повністю відрізняємося і ідеями, і драйвом і енергією", - пояснив політик.

Раніше Саакашвілі заявляв, що його партія не зможе взяти участь у виборах, оскільки партію "зареєстрували на невідому людину".

Нагадаємо, що Саакашвілі повернувся в Україну наприкінці травня після того, як новий президент України Володимир Зеленський повернув йому українське громадянство. Мер Києва Віталій Кличко запропонував Саакашвілі йти на парламентські вибори за списками партії "УДАР", однак екс-президент Грузії відмовився від цієї пропозиції. 

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