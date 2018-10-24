 Партія Меркель здобуває перемогу на виборах в Гессені, однак втрачає голоси | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.10.2018

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Новини

Партія Меркель здобуває перемогу на виборах в Гессені, однак втрачає голоси

На виборах до ландтагу Гессену лідирують християнські демократи. Однак у порівнянні з виборами 2013 року партія втратила близько 10 відсотків голосів виборців. Також суттєво втратили підтримку і соціал-демократи.

Прем'єр Гессену Фолькер Буфф'є (на фото з дружиною Урсулою Буфф'є) задоволений результатом ХДС

Прем'єр Гессену Фолькер Буфф'є (на фото з дружиною Урсулою Буфф'є) задоволений результатом ХДС

На виборах до парламенту федеральної землі Гессен у неділю, 28 жовтня, партія канцлерки Німеччини Анґели Меркель (Angela Merkel) Християнсько-демократичний союз (ХДС) здобуває найбільшу кількість голосів, утім, суттєво втрачає підтримку виборців.

За прогнозом телеканалів ARD та ZDF, партія ХДС на чолі з чинним прем'єром Гессену Фолькером Буфф'є (Volker Bouffier) отримує близько 28 відсотків голосів. Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) набирає від 19,8 до 19,9 відсотка.

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СДПН обходить християнських демократів канцлерки Меркель на виборах у Нижній Саксонії та здобуває не менше 37 відсотків підтримки, свідчать прогнози. (15.10.2017)

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Зелених підтримали від 19,5 до 19,7 відсотка виборців. Правопопулістська партія "Альтернатива для Німеччини" (АдН) з результатами від 12,1 до 12,8 теж потрапить до ландтагу. Таким чином, АдН буде представлена у парламентах усіх 16 земель Німеччини. За Вільну демократичну партію (ВДП) віддали свої голоси близько 7,5 відсотка виборців, за Ліву партію - 6,6 відсотка.

У порівнянні з виборами до земельного парламенту 2013 року християнські демократи втратили близько десяти відсотків голосів - тоді за ХДС проголосували 38,3 відсотка виборців. Гірший результат у Гессені ніж на теперішніх виборах партія Меркель показувала востаннє ще в 1966 році, тоді ХДС фінішувала з результатом у 26,4 відсотка, зазначає агентство dpa. Також близько 10 відсотків втратили і соціал-демократи: у 2013-му вони мали підтримку 30,7 відсотка виборців. Натомість Зелені і правопопулісти з АдН суттєво покращили свої позиції (плюс близько 8 відсотків кожна).

Тенденція до зменшення на земельних виборах підтримки партій, які формують "велику коаліцію" в Берліні - блоку ХДС/ХСС та СДПН, спостерігається в Німеччині упродовж останніх кількох років. Як і в Гессені, на виборах до ландтагу Баварії, які відбулися два тижні тому, посилити свої позиції змогли Зелені та АдН.

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