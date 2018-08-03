 Партнер Манафорта: Гроші за консультації Януковича зберігалися у 15 зарубіжних банках | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.08.2018

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Новини

Партнер Манафорта: Гроші за консультації Януковича зберігалися у 15 зарубіжних банках

Рік Гейтс зізнався, що разом з Полом Манафортом вів 15 незареєстрованих банківських рахунків за кордоном, куди надходили гроші з України. Він також розкрив метод ухиляння від сплати податків.

Рік Гейтс

Рік Гейтс

Колишній діловий партнер американського лобіста і політтехнолога Республіканської партії Пола Манафорта Рік Гейтс зізнався в скоєнні низки злочинів спільно з Манафортом і за його вказівкою. На засіданні федерального суду Александрії (штат Вірджинія) у понеділок, 6 серпня, Гейтс зізнався, що вони не повідомили владі США про власні рахунки в 15 зарубіжних банках, куди гроші "надходили з доходів за політичні консультації в Україні" для екс-президента Віктора Януковича і його команди. При цьому Гейтс визнав, що вони з Манафортом знали про незаконність їхніх дій.

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У суді США 31 липня починається суд над колишнім політтехнологом Віктора Януковича Полом Манафортом. Йому закидають ухилення від сплати податків та відмивання грошей, отриманих від колишньої української влади. (31.07.2018)

Президент США Дональд Трамп заявив, що обвинувачення проти Пола Манафорта не стосуються розслідування щодо імовірного російського втручання у американські вибори. (01.08.2018)

Незважаючи на це, Манафорт не був зареєстрований в США як іноземний агент. Бізнесмен, який співпрацює зі слідством, також розповів, що Пол Манафорт доручав йому повідомляти про закордонні доходи як про позики, щоб зменшити суму, що підлягає оподаткуванню. Крім того, Рік Гейтс визнав, що викрав у свого ділового партнера сотні тисяч доларів, маючи доступ до зарубіжних рахунків Манафорта.

4 серпня бухгалтерка Пола Манафорта зізналася в суді, що на його прохання брала участь в підробці документів, а натомість їй допомагали зменшити податковий тягар.

Справа Манафорта

Судові слухання у справі Манафорта почалися 31 липня і триватимуть приблизно три тижні. Екс-главу передвиборного штабу Дональда Трампа звинувачують у відмиванні грошей, отриманих від українських політиків, які перебували при владі до 2014 року. Пол Манафорт працював політтехнологом колишнього президента України Віктора Януковича і Партії регіонів та отримав за це, за даними спецпрокурора США Роберта Мюллера, понад 60 мільйонів доларів.

Манафорта підозрюють в тому, що він не вказав у податковій декларації частину цих доходів і "відмив" таким чином в офшорах 30 мільйонів доларів. Загалом в обвинуваченні проти Манафорта і його ділового партнера Ріка Гейтса - 32 епізоди, які описують фінансові зловживання та махінації.

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Справа Пола Манафорта: що варто знати? (31.07.2018)

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Справа Пола Манафорта: що варто знати? (31.07.2018)  

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