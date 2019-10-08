Парламент Італії схвалив зменшення числа депутатів

Депутати італійського парламенту підтримали в цілому законопроєкт, що передбачає істотне скорочення кількості парламентарів у законодавчому органі країни. Під час проведеного в вівторок, 8 жовтня, голосування 553 члени Палати депутатів схвалили відповідні зміни до конституції країни, 14 законодавців висловилися проти, а ще двоє утрималися. Раніше скорочення кількості депутатів у парламенті підтримала більшість у Сенаті, повідомляє інформагенція dpa.

Згідно з ухваленим документои, кількість законодавців у обох палатах італійського парламенту має скоротитися з нинішніх 945 до 600. Верхня палата - Сенат - матиме в майбутньому 200, а не 315 членів, а нижня палата - Палата депутатів - налічуватиме згідно з ухваленим законопроєктом 400 місць, а не 630, як на даний момент.

Ініціатором цих змін була лівопопулістська партія "Рух п'яти зірок", що нині становить ядро правлячої коаліції в Римі. Лідер "Руху п'яти зірок" Луїджі Ді Майо назвав сьогоднішнє голосування "великою перемогою італійського народу", цитує dpa.

У "Русі п'яти зірок" вже впродовж тривалого часу наголошували на необхідності скорочення кількості місць у законодавчому органі країни. Насамперед це потрібно зробити з фінансових міркувань - завдяки нововведенням заощаджуватимуть 300 тисяч євро бюджетних коштів щодня, стверджують у партії.

Італія посідає друге місце в Європі щодо кількості парламентарів у обох палатах після Великобританії.

Наступні парламентські вибори в Італії мають відбутися в 2023 році. Через скорочення кількості мандатів тепер потрібно провести реорганізацію виборчих округів. Крім того, нині точиться дискусія про реформування виборчого права.