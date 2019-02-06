 Парламент Італії визнав геноцидом масові убивства вірмен в Османській імперії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.04.2019

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Новини

Парламент Італії визнав геноцидом масові убивства вірмен в Османській імперії

Парламентарі у Римі закликали уряд країни визнати різанину вірменів у роки Першої світової війни геноцидом. Анкара ще раніше висловила жаль через ініціативу італійських депутатів.

Парламент Італії

Парламент Італії

Нижня палата парламенту Італії в середу, 10 квітня, закликала уряд цієї країни офіційно визнати геноцидом масове вбивство вірмен в Османській імперії в 1915-16 роках. За відповідну резолюцію проголосували 382 депутати як з правлячих, так і з опозиційних партій. Ще 43 парламентарі, які належать до правоцентристської партії екс-прем'єра Сильвіо Берлусконі, утрималися. Голосів "проти" подано не було.

Міністерство закордонних справ Туреччини ще 8 квітня викликало посла Італії в Анкарі, висловивши йому жаль щодо ініціативи італійських депутатів. Турецький уряд визнає загибель від 300 тисяч до 500 тисяч вірмен в роки Першої світової війни, проте категорично відмовляється вважати це геноцидом.

У 2016 році резолюцію про визнання геноцидом масового знищення вірмен в Османській імперії, ухвалив німецький Бундестаг. Це викликало гостру реакцію влади Туреччини, депутатам Бундестагу турецького походження погрожували розправою. Канцлерка ФРН Ангела Меркель(Angela Merkel) оголосила, що резолюція не має юридично зобов'язувального характеру.

Крім Німеччини, знищення вірмен в Османській імперії назвали геноцидом Франція, Росія, Ватикан, Швейцарія, Нідерландита ще понад десяток держав.

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