Парламент Іспанії не затвердив Санчеса прем'єром з першої спроби

Парламент Іспанії у неділю, 5 січня, не підтримав кандидатуру лідера соціалістів Педро Санчеса на посаду прем'єр-міністра. Для затвердження главою уряду він мав отримати підтримку щонайменше 176 депутатів у 350-містному парламенті.

Однак йому не вистачило десять голосів - кандидатуру Санчеса підтримали 166 депутатів. "Проти" проголосували 165 членів парламенту, ще 18 депутатів утримались, а один - не брав участі в голосуванні, повідомила агенція AFP.

Повторне голосування за кандидатуру Санчеса відбудеться 7 січня. Цього разу йому потрібно буде отримати просту більшість голосів. За підрахунками спостерігачів, Санчес може стати головою уряду з перевагою лише в два голоси.

Ще в липні минулого року парламент не зміг повторно призначити Санчеса прем'єр-міністром країни - через це він залишався у статусі виконувача обов'язків голови уряду. 10 листопада у країні відбулись четверті позачергові вибори за останні чотири роки. На них вдруге поспіль перемогли соціалісти. 12 листопада Соціалістична робітнича партія домовилася про створення коаліції з лівим альянсом "Подемос".