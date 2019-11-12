 Парламент Іспанії не затвердив Санчеса прем′єром з першої спроби | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.01.2020

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Парламент Іспанії не затвердив Санчеса прем'єром з першої спроби

Лідеру іспанських соціалістів Педро Санчесу не вистачило десять голосів для затвердження главою уряду. Повторне голосування відбудеться 7 січня, коли Санчесу необхідно буде отримати просту більшість голосів.

Педро Санчесу не вистачило лише десять голосів

Педро Санчесу не вистачило лише десять голосів

Парламент Іспанії у неділю, 5 січня, не підтримав кандидатуру лідера соціалістів Педро Санчеса на посаду прем'єр-міністра. Для затвердження главою уряду він мав отримати підтримку щонайменше 176 депутатів у 350-містному парламенті.

Однак йому не вистачило десять голосів - кандидатуру Санчеса підтримали 166 депутатів. "Проти" проголосували 165 членів парламенту, ще 18 депутатів утримались, а один - не брав участі в голосуванні, повідомила агенція AFP.

DW.COM

Ці вибори до парламенту - четверті за чотири роки. За прогнозами, жодна з партій не отримає абсолютну більшість. (10.11.2019)

На парламентських виборах в Іспанії, за попередніми даними, перемагають соціалісти чинного прем'єра Педро Санчеса. Однак сформувати більшість їм буде складно, попереджають оглядачі. (10.11.2019)

Повторне голосування за кандидатуру Санчеса відбудеться 7 січня. Цього разу йому потрібно буде отримати просту більшість голосів. За підрахунками спостерігачів, Санчес може стати головою уряду з перевагою лише в два голоси.

Ще в липні минулого року парламент не зміг повторно призначити Санчеса прем'єр-міністром країни - через це він залишався у статусі виконувача обов'язків голови уряду. 10 листопада у країні відбулись четверті позачергові вибори за останні чотири роки. На них вдруге поспіль перемогли соціалісти. 12 листопада Соціалістична робітнича партія домовилася про створення коаліції з лівим альянсом "Подемос".

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